Dólar: cuáles son los billetes cara chica, por qué valen menos en Argentina y dónde cambiarlos

El dólar de "cara chica" suelen ser cotizados a menor precio en las financieras y cuevas del blue, que los denominados como cara mediana. A pesar de que sabemos que esto es un hecho y que muchas casas de cambio ni siquiera los toman, pocos saben realmente el motivo por el cual ofrecen un valor menor que por los nuevos billetes de cara mediana o grande.

La cotización del dólar blue está a $ 270 para la compra y $ 274 para la venta y se estabilizó en torno a esos valores en lo que los analistas financieros llaman "efecto Massa". Sin embargo, lo que un ahorrista puede conseguir en una cueva es mucho más bajo que eso. Los billetes de dólar con cara chica pueden llegar a valer entre un 5% y un 10%, aunque, en la mayoría de los casos, su valor baje solo entre un 2% y un 4%.

Tanto en los llamados arbolitos de la calle Florida, como en las financieras que venden el paralelo en todo el país, es posible que no acepten la divisa de cara chica, a pesar de que la Reserva Federal (Fed) nunca haya emitido ningún comunicado que exprese que dicho billete vale menos que su valor nominal o bien que no deba ser aceptado como moneda de curso legal.

¿Cuáles y cómo son los dólar cara chica?

Los billetes de Cara chica fueron impresos hasta 1996, cuando la entidad estadounidense hizo cambios en el diseño de la divisa, por cuestiones de seguridad y para evitar falsificaciones.

Los billetes de u$s 100 de cara chica tienen una plano más "alejado" del rostro de Benjamin Franklin y el óvalo que los rodea es también más pequeño. Además, el número de serie se encuentra debajo a la izquierda y los números que indican su valor pertenecen a una tipografía más antigua y sofisticada.

Qué diferencia un dólar cara chica de un billete cara grande

En cambio, en el billete de cara grande producido desde 1996 hasta el 2006, el rostro toma aún más el total del diseño y la cara ya no se encuentra centrada, sino levemente corrida hacia la izquierda.

Según el Currency Education Program de Estados Unidos, el billete actual (edición 2009) de u$s100 presenta características de seguridad adicionales, como una banda de seguridad en 3-D y una campana en el tintero que cambia de color.



Todas las diferencias entre un dólar de cara chica y una de cara grande, y cómo identificar si son falsos con las medidas de seguridad:

1-Hilo de seguridad

Sostenga el billete a contraluz y verá un hilo intercalado verticalmente a la izquierda del retrato. El hilo lleva inscriptas las letras USA y el número 100 en un patrón alternado, y es visible desde ambos lados del billete. El hilo brillará en color rosado bajo la luz ultravioleta.

2-Banda de seguridad en 3D

Incline el billete hacia adelante y hacia atrás mientras enfoca la vista en la banda azul. Verá que las campanas cambian a 100 mientras se mueven. Cuando inclina el billete hacia adelante y hacia atrás, las campanas y los 100 se mueven de lado a lado. Si lo inclina de lado a lado, se moverán de arriba hacia abajo. La banda está tejida en el papel, no está impresa.

3-Campana en el tintero

Incline el billete para ver que la campana que cambia de color dentro del tintero en color cobre cambia de cobre a verde, un efecto que hace que la campana aparezca y desaparezca dentro del tintero.

4-Marca de agua

Sostenga el billete a contraluz y busque una imagen tenue de Benjamin Franklin en el espacio en blanco a la derecha del retrato. La imagen es visible desde ambos lados del billete.

5-Tinta que cambia de color

Incline el billete para ver que el número 100 en la esquina inferior derecha del anverso del billete cambia de color cobre a verde.

6-Sello del sistema de la Reserva Federal

Un sello negro a la izquierda del retrato representa todo el sistema de la Reserva Federal. Una letra y un número debajo del número de serie de la izquierda identifican el Banco de la Reserva Federal que hace la distribución.

7-Microimpresión

Busque con cuidado (puede ser necesario usar una lupa) el texto impreso en letras pequeñas THE UNITED STATES OF AMERICA sobre el cuello de la chaqueta de Benjamin Franklin, USA 100 alrededor del espacio en blanco que contiene la marca de agua del retrato, ONE HUNDRED USA a lo largo de la pluma dorada y números 100 pequeños en los bordes del billete.

8-Impresión en relieve

Pase los dedos de arriba hacia abajo por el hombro de Benjamín Franklin en el lado izquierdo del billete. Debe sentirse áspero al tacto, como resultado del proceso de impresión calcográfica empleado para crear la imagen. La impresión en relieve tradicional se puede percibir en todo el billete de $100 y le da a los billetes genuinos de la Reserva Federal su textura distintiva.

9- Fibras del papel moneda

El papel de billete de la Reserva Federal es una cuarta parte de lino y tres cuartas partes de algodón, y contiene fibras de seguridad rojas y azules.

10-Retrato de Ben Franklin en el billete de 100 dólares

El billete de $100 lleva el retrato de Benjamin Franklin en el anverso del billete y una viñeta del Independence Hall en el reverso del billete.

11 - Pluma en el anverso del billete (Símbolo de la Libertad)

A la derecha del retrato, se encuentran frases de la Declaración de la Independencia y la pluma que los Padres Fundadores usaron para firmar el histórico documento.

12- Número 100 dorado en el reverso del billete

Un número 100 grande, de color dorado en el reverso del billete, ayuda a las personas con problemas de visión a distinguir la denominación.

13- Sello y pluma del Departamento del Tesoro

Un sello verde a la derecha del retrato representa el Departamento del Tesoro de los EE. UU.

14- Números de serie

Una combinación única de once números y letras aparece dos veces en el anverso del billete.

15- Año de la serie 2009

El diseño incluye los años de las series 2009 y 2009A.

¿Por qué el dólar cara chica vale menos que un cara grande en Argentina?

La única razón por la que las cuevas no aceptan el dólar con cara chica es por la facilidad de falsificación que tiene, a diferencia de las nuevas versiones (1996 y 2009) que complejizan aún más los dispositivos de seguridad.

¿Cómo y dónde puedo cambiar los dólar cara chica?

Los dólares de cara chica pueden cambiarse de manera oficial en los bancos. También en las financieras y cuevas, a riesgo de que nos paguen un 5% menos del valor de cotización actual.