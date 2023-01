Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este lunes 30 de enero

El dólar oficial hoy lunes 30 de enero cotiza a $ 184,25 para la compra y $ 192,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista cotiza a $ 384,50.

El Banco Central (BCRA) terminó el viernes con ventas por u$s 26 millones. Así, se vendieron aproximadamente u$s 211 millones en la semana, siendo el rojo del mes de u$s 76 millones.

El dólar blue hoy lunes 30 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta . Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 100% y es de 107% frente al dólar mayorista.

La divisa informal acumuló un alza de $ 10 en la última semana y de $ 42 en lo que va del año. Los tipos de cambio financieros acompañaron la trepada del blue y mantienen una brecha de 100% en el caso del CCL y de 92% en el MEP.

"Los dólares financieros siguen buscando reacomodarse al alza tras quedar atrasados también frente al dólar libre y tarjeta, aunque dicho proceso viene demorado por las intervenciones que amortiguan a diario a la demanda por cobertura", afirmó el economista Gustavo Ber en una nota del viernes.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 30 de enero

Este lunes 30 de enero el dólar minorista cotiza $ 192,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 183,250 193,250 Banco Nación 184,300 192,200 ICBC 185,250 192,500 BBVA 184,830 193,510 Banco Supervielle 184,500 193,500 Banco Patagonia 185,000 193,000 Banco Santander 185,000 193,000 Brubank 184,000 193,000 HSBC 182,400 192,400 Credicoop 186,010 192,200 Banco Itaú 184,150 192,950 Banco Macro 185,000 195,000 Banco Piano 187,500 190,016 Cambios Online 186,500 188,500

A cuánto cotiza el dólar blue, CCL y MEP hoy lunes 30 de enero

El dólar blue hoy lunes 30 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 184,25 $ 192,25 Dólar Blue $ 382,00 $ 386,00 Dólar Turista $ 384,50 Dólar CCL $ 353,83 $ 372,47 Dólar MEP $ 357,22 $ 357,37

Cada cierto tiempo, el gobierno de Estados Unidos renueva los modelos de billetes de dólar con innovadoras medidas de seguridad para evitar falsificaciones.

La Reserva Federal (Fed) confirmó que saldrán nuevos diseños de la divisa norteamericana. En esta línea, destacó que las antiguas versiones no serán retiradas de circulación y continuarán teniendo curso legal .



Sin embargo, en el mercado informal se aplica una diferencia en la cotización entre distintos tipos de billetes. Algunas cuevas pagan hasta un 5% menos por los denominados "cara chica" y "cara grande". De esta manera, quienes buscan vender dólares al mejor precio se preguntan si habrá cambios en el valor de las ediciones azules.

