Dólar hoy | A cuánto cotiza en el Banco Nación este martes 18 de noviembre. Foto: Shutterstock

El dólar oficial continúa bajando en el mercado cambiario argentino y sus valores se encuentran $ 30 más barato para su compra y venta a comparación con la semana pasada en el Banco Nación. Para este martes 18 de noviembre, los números siguen igual que el lunes .

Vale destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa a las 10 de la mañana la cotización de la moneda norteamericana en la apertura del mercado cambiario del día. Posteriormente, se sabrá a cuánto cotiza el blue, de acuerdo a las casas de cambio y operadores informales.

Foto: Shutterstock.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este martes?

De acuerdo al Banco Nación, el dólar oficial está cotizando $ 10 menos que el cierre que marcó el BCRA durante el lunes. Para este martes, los valores son:

Compra : $ 1365

Venta: $ 1415

Para esta semana, el valor oficial de la moneda norteamericana se encuentra por debajo de los $ 1445, al que se llegó el pasado lunes 10 de noviembre.

Si bien este lunes arrancó con valores de hace 7 días y se mantuvo de la misma manera para toda la jornada, finalmente bajó $ 10 y se vendió en $ 1415.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólar Compra Venta Variación Blue $ 1415 $ 1435 0,35% Oficial $ 1365 $ 1415 -0,70% MEP $ 1446,83 $ 1447,81 -0,23% Contado con liqui $ 1460,1 $ 1479,42 1,70% Mayorista $ 1390 $ 1394 -1,06% Turista $ 1774,5 $ 1839,5 -0,7%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?