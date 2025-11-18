En esta noticia
El dólar oficial continúa bajando en el mercado cambiario argentino y sus valores se encuentran $ 30 más barato para su compra y venta a comparación con la semana pasada en el Banco Nación. Para este martes 18 de noviembre, los números siguen igual que el lunes.
Vale destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa a las 10 de la mañana la cotización de la moneda norteamericana en la apertura del mercado cambiario del día. Posteriormente, se sabrá a cuánto cotiza el blue, de acuerdo a las casas de cambio y operadores informales.
¿A cuánto cotiza el dólar oficial este martes?
De acuerdo al Banco Nación, el dólar oficial está cotizando $ 10 menos que el cierre que marcó el BCRA durante el lunes. Para este martes, los valores son:
- Compra: $ 1365
- Venta: $ 1415
Para esta semana, el valor oficial de la moneda norteamericana se encuentra por debajo de los $ 1445, al que se llegó el pasado lunes 10 de noviembre.
Si bien este lunes arrancó con valores de hace 7 días y se mantuvo de la misma manera para toda la jornada, finalmente bajó $ 10 y se vendió en $ 1415.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
|Tipo de dólar
|Compra
|Venta
|Variación
|Blue
|$ 1415
|$ 1435
|0,35%
|Oficial
|$ 1365
|$ 1415
|-0,70%
|MEP
|$ 1446,83
|$ 1447,81
|-0,23%
|Contado con liqui
|$ 1460,1
|$ 1479,42
|1,70%
|Mayorista
|$ 1390
|$ 1394
|-1,06%
|Turista
|$ 1774,5
|$ 1839,5
|-0,7%
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
|Banco
|Compra
|Venta
|Santander
|$ 1375
|$ 1425
|Macro
|$ 1365
|$ 1420
|ICBC
|$ 1365
|$ 1425
|Galicia
|$ 1365
|$ 1415
|Nación
|$ 1365
|$ 1415
|Ciudad
|$ 1360
|$ 1420
|Provincia
|$ 1365
|$ 1425
|Patagonia
|$ 1370
|$ 1420
|Columbia
|$ 1376
|$ 1416
|Supervielle
|$ 1387
|$ 1427
|BBVA
|$ 1380
|$ 1430