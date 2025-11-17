Los bancos permanecerán cerrados por cuatro días seguidos en el marco de dos nuevos feriados. Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron la medida e informaron todas las operaciones que quedarán suspendidas.

Los clientes aún podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos y aplicaciones como el homebaking y billeteras virtuales.

Cuándo es el feriado bancario

El Banco Central informó a través de las comunicaciones C99321 y C100942 que durante noviembre las entidades financieras cerrarán sus puertas por los feriados bancarios.

El viernes 21 será día no laborable por fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 por el Gobierno nacional). De esta manera, sumado al sábado y domingo del fin de semana, serán cuatro días consecutivos en donde no se podrán realizar operaciones presenciales.

De esta manera, algunas operaciones deberán aguardar al martes 25 para poder ser concretadas. Las mismas son:

Trámites presenciales en ventanillas

Depósitos y extracciones por ventanilla

Validación de documentación física

Operaciones cambiarias oficiales

Altas de productos que requieran firmas como cuentas, tarjetas y préstamos

Feriado bancario de noviembre: qué operaciones estarán disponibles

Pese al cierre de los bancos, los clientes podrán operar a través de otros canales. En caso de querer acceder a efectivo, podrán hacerlo a través de los cajeros automáticos u otras terminales habilitadas como supermercados y comercios.

En la misma línea, se podrán realizar transferencias y pagos mediante el homebaking o billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Cuenta DNI, entre otros. Para otros consumos, se pueden realizar tarjetas de crédito y débito.