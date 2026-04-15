El dólar oficial hoy miércoles 15 de abril cotiza a $ 1325 para la compra y $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta forma, la divisa se ubica $ 30 por detrás del valor con el que cerró marzo. Además, se mantiene $ 105 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa en $ 1322,30 para la compra y $ 1372,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.761,12. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025; cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1787,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 15 de abril se ofrece a $ 1385 para la compra y $ 1405 para la venta. No obstante, desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 125 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal se ubica en 2,18%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el martes la entidad adquirió u$s 457 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 5762 millones en 53 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.431 millones. El dólar oficial hoy miércoles 15 de abril opera a $ 1375 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo 2026, que fue del 3,4% y acumula un 32,6% interanual. “En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, explicó el ministro Luis Caputo. Leé la nota completa en este enlace.