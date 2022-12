Dólar: el mayor gurú de la City ya le puso cotización al blue para enero de 2023, ¿a cuánto se va?

El asesor financiero y "gurú de la City", Salvador Di Stefano, anticipó una incendiaria cotización del dólar blue a $ 400 para los primeros meses del 2023.

Asimismo, el analista de mercado alertó el "ritmo creciente" que se proyecta en la emisión monetaria y explicó que este impulsará un alza en los precios y una escasez de productos. "Si desean arreglar los problemas de solvencia con liquidez o emisión, lo único que lograrán a futuro es un problema mayor del que tiene ahora", sentenció.



"Sin insumos, esto es un camino directo a cubrirse con la compra de dólares. Si a esto le sumamos que desde enero en adelante cae la demanda de dinero, el recorrido alcista del blue está asegurado", afirmó.

Decretan asueto el lunes 2 de enero y se confirma el primer fin de semana largo de 2023



Fernanda Raverta confirmó el bono de $ 30.000 para jubilados ANSES y anticipó un nuevo aumento para la AUH



DOLAR 2023: EL PRONÓSTICO DE SALVADOR DI STEFANO



El especialista hablo sobre la futura cotización del dólar y alertó sobre los factores que tienen incidencia directa en la divisa extranjera.

"El gobierno define su futuro en los próximos días, si sigue emitiendo deberá andar con cuidado, la demanda de pesos va a caer aún más y esto impulsará la suba de dólares alternativos", adelantó el Gurú.

Según el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 15 de diciembre, la circulación monetaria es de $ 3.693.507.215. Por otro lado, las reservas, al 26 de diciembre, suman u$s 43. 542 millones.

En ese sentido, Di Stefano alertó que el Gobierno vende bonos para reprimir la suba del dólar blue. "El gobierno empuja a la ANSES y al BCRA a vender AL30 y GD30 para contener el dólar MEP y CCL. Esta estrategia está más cantada que Caminito", afirmó.

En esta línea, es pertinente resaltar que entre el 28 de julio y el 31 de mayo, meses donde se registró más emisión, el dólar MEP subió un 33%. Hoy, 28 de diciembre, cotiza a $ 336, 48 para la compra y $ 338, 18 para la venta, manteniendo una tendencia alcista del 1,51%.

ANSES AUH: se activó el pago de un extra de $ 9795, ¿quiénes cobran esa suma en los próximos días?



Alerta COVID: qué hago si soy contacto estrecho y cuál es el nuevo protocolo de aislamiento ante la subvariante ómicron



Dólar a $ 400: la incendiaria cotización de Di Stefano

El especialista afirmó que la divisa americana podría escalar a $ 400 en los primeros meses del 2023.

"En el mes de enero los compromisos con el FMI suman u$s 2.751 millones. En febrero u$s 561 millones y en marzo u$s 3.033 millones, esto te vuelve a dejar las reservas en u$s 37 millones", explicó al respecto.

ANSES Becas Progresar: con extra confirmado de $ 15.000, ¿cómo cobrar el monto retenido y cómo acceder a los descuentos?



Adiós Bitcoin: la empresa minera de BTC más grande del mundo se declaró en quiebra



Dólar Blue por los cielos: qué recomienda el gurú de la City

Salvador Di Stefano recomendó al Gobierno realizar "un ajusto estructural". De lo contrario, afirmó que el Estado deberá recurrir a "fórmulas antojadizas" cómo el dólar soja, adelanto de impuestos y contabilidad creativa para resolver sus problemas, lo que incrementará los índices de inflación y pobreza.