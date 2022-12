El BCRA sigue emitiendo para comprar deuda en pesos y genera inquietud en el mercado

El BCRA sigue pisando el acelerador en la compra de bonos del Tesoro. Para ello, el emite pesos que termina colocando en el mercado.



En un contexto de aceleración inflacionaria y de tensión cambiaria latente, a los analistas del mercado le resulta inquietante tal emisión monetaria.

Sin embargo, existe cierta expectativa de que, si el Tesoro comienza a tener éxito en las licitaciones, las presiones sobre el BCRA para emitir pesos y comprar bonos puedan disminuir.

Más compras de bonos

En las últimas ruedas, el BCRA estuvo comprando deuda del Tesoro en pesos en el mercado secundario con mayor intensidad, sobre todo, en las jornadas previas a la licitación del Tesoro de la semana pasada.

Esto lo hace con el objetivo de mantener estable el mercado de deuda en pesos y allanarle el camino al Tesoro para que sus licitaciones sean satisfactorias.

Se estima que el BCRA compró más de $ 270.000 millones durante la semana pasada y que continuó la compra de bonos durante la actual semana.

En sus compras, el BCRA lleva concentrado la intervención en las Lecer a febrero (X17F3, con el 53% del total), la Lecer a enero (X20E3, con el 26% del total) y el TV23 (10%).

La estrategia de comprar bonos del Tesoro se inició durante la gestión del ex ministro de Economía Martín Guzmán en junio y julio, cuando en aquel momento, el mercado de deuda en moneda local estaba atravesando una importante crisis.

En aquel momento, el BCRA llegó a emitir más de $1,3 billones durante junio y julio para comprar bonos en pesos y si bien el volumen de compras disminuyó desde entonces, la estrategia se mantuvo.

Durante el cuarto trimestre de este año, el BCRA ya compró deuda en pesos por $ 696.000 millones, es decir, casi la mitad de lo que había comprado durante la crisis de deuda en pesos de junio y julio.

También es una cifra equivalente al 17% de la base monetaria de septiembre, concentrando la compra en Letras ajustadas por CER y bonos CER.

Los analistas de Facimex Valores resaltaron a comienzo de semana que las compras del BCRA escalaron en las últimas ruedas y se mantienen como un importante motor de emisión monetaria.

"Se trata de una estrategia que no podrá ser sostenida indefinidamente, ya que en algún momento será necesario ver al mercado dispuesto a hacer el roll over a 2024. En este sentido, si bien el Tesoro se verá obligado a hacer canjes para facilitar el roll over del BCRA, el 70% de los vencimientos de enero y febrero están en manos privadas", alertaron desde la compañía.

Con una visión similar, Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, alertó que la estrategia de comprar bonos en pesos no es sustentable en el mediano plazo.

"Toda compra implica más emisión monetaria que luego se tiene que esterilizar y eso parecería ser una inversión claramente no genuina. Esto se da en el marco de un intento de ajuste de equilibrio fiscal y de estabilizar la macroeconomía. Va a ser una tarea muy cuesta arriba ya que el año próximo, que es electoral, la historia muestra que la política termina predominando por sobre la racionalidad económica", comentó.

Desde la mesa de trading de un banco alertan que emitir más pesos podría generar más tensión cambiaria en el futuro.

"La emisión de pesos para comprar deuda en moneda local no deja de ser una fuente mayor emisión y que, en definitiva, termina provocando mayores presiones cambiarias e inflacionarias hacia adelante. La compra de bonos tiene un límite y es impracticable como estrategia para el mediano plazo", alertaron.

Vencimientos desafiantes

La compra de bonos se da en medio de un contexto desafiante para el Tesoro en cuanto a los vencimientos que debe afrontar.

La curva CER viene mostrando síntomas de estrés ya que el mercado percibe riesgos crediticios detrás de la misma, sobre todo en periodos más cercanos a las elecciones del 2023.

Por ello, el Tesoro no ha podido colocar deuda más allá de septiembre, generando una importante concentración de vencimientos antes de las elecciones.

Además, el Tesoro se encuentra bajo una situación difícil ya que viene pagando en cada licitación, tasas más altas que en el secundario y emitiendo a plazos cada vez más corto.

La última licitación emitió a un plazo promedio de tan solo 4 meses, es decir, todo antes de las PASO de 2023.

A esto se le suma que los bonos CER también operan bajo estrés, con tasas que pegan un salto posterior a las elecciones, dando cuenta los temores crediticios que ve el mercado luego de las elecciones.

Dado este contexto, el Tesoro recurrió al BCRA como un jugador clave para mantener cierta estabilidad en el mercado de deuda en pesos, siendo la entidad monetaria un claro emisor de pesos para comprar bonos y rescatar al Tesoro de la crisis de deuda que viene transitando.

Martínez Burzaco resaltó que el mercado está especialmente atento a cómo va a ser el rolleo del Tesoro de aquí en adelante

"Seguramente el año que viene tendremos más volatilidad y más necesidad de que el BCRA siga interviniendo en la curca de pesos", anticipó.

Sin embargo, existe cierta expectativa de que, hacia adelante, el Tesoro sea exitoso en el rolleo de deuda y que, por lo tanto, las tensiones en el mercado irán disminuyendo, quitándole presión también al BCRA para que siga emitiendo pesos para comprar deuda en moneda local.

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, agregó que luego de la salida de Cristina Fernández de Kirchner de la oferta electoral, se redefine el escenario en favor de los candidatos moderados como pueden ser Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta.

Según el estratega de Adcap Grupo Financiero, a partir de esta configuración electoral, es posible que el mercado empiece a comprar un escenario de mayor continuidad.

Además, agregó que, "si a esto sumamos el buen resultado de la última licitación del Tesoro, la inflación tendiendo a estabilizarse entre 5% y 6% y cierto recorte del gasto público, es posible que los inversores empiecen a sentirse más cómodos con bonos que vencen en 2024, que ofrecen tasas muy atractivas. Especialmente mientras el Banco Central siga activo poniendo un piso a los precios de los bonos. Por lo pronto, no parece que vaya a dejar de estarlo"