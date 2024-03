Dólar: define el Gobierno hasta cuándo seguirá el 2% de devaluación mensual

Contra las versiones de los últimos días que señalaban una revisión del plan, el crawling peg del 2% mensual pareciera tener una vida prolongada . El gabinete económico es consciente de que si lo aceleran repercutirá sobre la inflación.

Por eso, la decisión es sostenerlo durante marzo y abril. Recién en mayo podrían acelerar el crawling peg, la devaluación periódica del peso, que dependerá del escenario económico al que se llegue por entonces.

Una devaluación brusca impactará de lleno en los precios, por eso la idea es seguir con el crawling peg, pero a un ritmo mayor.

¿Por qué en mayo?

Para que el campo no sólo liquide desde fines de marzo y durante abril todo lo necesario para pagar sus cuentas, sino que en mayo se vea tentado a liquidar mayor porción de la cosecha por un mejor tipo de cambio.

Para que no impacte tanto en los precios, el presidente Javier Milei ya irá preparando el terreno. Primero sus dardos fueron sobre los sindicalistas, luego sobre los gobernadores y sobre la casta, ahora le tocará el turno a los empresarios, a quienes castigará en público por los aumentos desmedidos de precios.

Stockeados

Milei se referirá a que las empresas se encuentran "sobre stockeadas" de mercadería en sus depósitos y que el dólar bajó de $ 1300 a $ 1000, por lo cual no tiene ningún sentido seguir aumentando tanto los precios. Es más, exigirá incluso que aumenten los salarios a sus empleados en sintonía con la inflación, para que la pérdida de poder adquisitivo no sea tan alta.

Y hasta se prepara para contar cómo cambió el hábito de consumo, para tratar de justificar que la caída no es tanta, ya que hay mucha informalidad que no se cuenta, como el auge del e-commerce, de empresas que venden hasta motos en galpones que entregan a domicilio, sin necesidad de tener un local a la calle.

Devaluación

Con respecto a la devaluación del dólar oficial, el martes pasado los operadores encendieron algunas alarmas dado que parecía que el BCRA había subido $1 el precio en el mercado oficial de dólares, lo que representó una tasa efectiva mensual de suba de más de 3,5 por ciento.

"Sin embargo, no se está teniendo en cuenta una cuestión. Desde el primero de marzo, el MAE cambió los parámetros de tick mínimo de precio haciendo que no se pueda operar más en tramos de a 10 centavos, pasando ahora a tramos de a 50. Incluso ya el lunes y el viernes vimos subas que dejan una tasa efectiva mensual menor al 2% pero no había encendido alarmas", reveló un informe de research elaborado por la consultora Outlier que lidera Gabriel Caamaño.

Crawling peg

"Por lo tanto, el BCRA no puede realizar la suba diaria de 60 centavos que cumpliría el crawl del 2% mensual, sino que tiene que ir a un ritmo de un salto de $ 1 cada cinco días de a 50 centavos. Hay que ver si el BCRA vuelve a la postura de 50 centavos como realizó el lunes y el viernes".

"Esto tuvo un impacto en las posiciones de futuros de dólar en MatbaROFEX, y dejaron a todas las posiciones con subas, no estratosféricas, sino que superaban el 1,2% a partir de mayo, pero creemos que le recordó al mercado que el 2% en algún momento se puede acabar", señala el paper.

Estrategia del BCRA

En la misma línea, desde Cohen Aliados Financieros hacen hincapié en que el BCRA devaluó el martes por encima del 2% mensualizado por primera vez desde el salto cambiario del 13 de diciembre: "La devaluación fue del 3,6% mensualizado y, en términos nominales, duplicó la devaluación diaria (pasó de 50 centavos diarios a un peso diario)".

En las próximas ruedas los mesadineristas observarán con especial atención si se consolida esta tendencia, lo que confirmaría si efectivamente el Banco Central decidió aumentar el ritmo de crawling peg a un nivel más cercano al 4% mensual.

Por lo pronto, no se confirmó.