Dólar Cedear: versión libre para que empresas manden al exterior vale $ 179

Es anecdótico que el dólar MEP haya subido 0,2% a $ 170 y que el contado con liquidación haya trepado el doble, un 0,4%, a $ 168, porque pasaron a ser cotizaciones testimoniales, al tener cupos. Tampoco es noticia que el blue haya bajado de $ 183 a $ 182 por el puré con el dólar MEP, que vale $ 12 menos.

Lo que vale, por su volumen negociado, es el dólar Cedear, que es el que hoy más se utiliza en el mundo corporativo para mandar divisas al exterior sin límites, que subió $ 1 a $ 179, y movió $ 2000 millones.

Es importante recalcar que en Cedears el Banco Central no pierde reservas, mientras en bonos sí perdía. Esa es la noticia positiva, mientras la negativa es que el nuevo cepo al dólar contado con liqui provocó una oleada de aperturas de cuentas en bancos de Estados Unidos.

Por ende, la pregunta que todos se hacen en las mesas es para donde tirarán los u$s 20 millones cables que se negociaban. Hoy, por ejemplo, el GD30C negoció unos míseros u$s 30.000 , por lo que la plaza C sigue muerta.

¿Para dónde se irá demanda de cable?

"Porque para bonos no irá. Algunos creemos que para acciones y Cedears para hacer giros al exterior ", apuestan los mesadineristas.

Nicolás Chiesa, director de PPI, es uno de los pocos que se anima a hablar con nombre y apellido: "Todavía hay mucha incertidumbre y el mercado está viendo si la Comisión Nacional de Valores (CNV) se expedirá al respecto o no. El mercado siempre reacciona mal ante las restricciones, sean cual sean".

Desde su óptica, otro tema a mirar son las reservas del Banco Central ya que," si siguen cayendo, esto podría generar más incertidumbre todavía" .

"Parte del mercado espera aun una aclaratoria por parte de CNV , que aparentemente nunca llegará, para remediar al menos parcialmente la parálisis operativa generado por los múltiples grises normativos", subrayan desde StoneX.

Se desplomó el volumen

Un informe de 1816 revela que, tomando todos los soberanos moneda extranjera (los ley local y los ley NY), se operaron el martes apenas u$s 49 millones, considerando todas las operaciones MEP y cable en todos los plazos , sumando PPT y SENEBI.

Ese volumen promedió u$s 125 millones en lo que va de 2021. El jueves, previo a la medida del Central, se habían operado u$s 97 millones, y el viernes, post medida, apenas u$s 37 millones. El martes, varias Alyc que habían deshabilitado operatorias contra dólares el viernes volvieron a operar.

"Si bien los montos de la intervención diaria para morigerar el avance de CCL y MEP por parte de los organismos públicos venían en retroceso, un cálculo de almacenero alcanzaba para encender luces amarillas por el stress adicional sobre reservas netas", agregan desde StoneX.

Nuevo escenario cambiario

Una gran segmentación genera que el volumen no se concentre y facilita cierta contención del tipo de cambio.