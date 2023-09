Dólar Bolsa: cuánto fue la intervención del BCRA para evitar una escalada posPASO

La intervención del Banco Central y la oferta adicional del agro durante la vigencia del dólar soja 4.0 continúan manteniendo bajo control los dólares financieros, a pesar de que la demanda se mantiene sostenida.

"En lo que va de septiembre, estimamos que prácticamente la totalidad de los dólares que sumó en reservas el BCRA a través del mercado oficial (poco más de u$s 500 millones) se consumieron en intervención en los dólares financieros", revela un informe de la consultora Anker Latinoamérica, del ex presidente del BCRA, Luis Caputo, y del ex Secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

BCRA en rojo

Los analistas de PPI van en la misma línea: "La participación del BCRA en el mercado de renta fija se mantuvo la semana pasada. En este sentido, el promedio diario de intervención de la semana pasada se ubicó en los u$s 33 millones, en línea con el promedio de la semana anterior en los mismos días".

"De todas formas, si bien el promedio diario se mantuvo el martes vimos una aceleración puntual en este segmento. La misma se ubicó en los u$s 42,5 millones, superando con margen el nivel del resto de las ruedas. Así, en lo que va de septiembre, el BCRA ya habría vendido cerca de u$s 492,9 millones de acuerdo con nuestra estimación para contener los dólares financieros", indican en PPI.

Cuánto va

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, se operaron 3 millones de toneladas de soja desde la entrada en vigencia del dólar especial de exportación (5 de septiembre), por un valor total estimado en u$s 1.700 millones (dos tercios de lo que liquidarían los productores hasta fin de septiembre).

De ese total, unos u$s 1.300 millones deben liquidarse en el mercado oficial según los términos del programa. "Sin embargo, la liquidación de divisas de la agroindustria viene mostrando un rezago y sumó poco más de u$s 900 millones al mercado oficial, por lo que estimamos que parte de la diferencia se irá ingresando al mercado cambiario en los próximos días", agrega el research de Anker.

Yuanes

Las operaciones en yuanes en MAE se mantienen en un promedio de u$s 20 millones diarios, lejos de los u$s 60 millones diarios de julio, por lo que creen que el uso del swap con China para comercio sigue siendo muy limitado.

Anticipan que la restricción de acceso a divisas por el MULC se mantendrá en las próximas semanas, dada la necesidad que tiene el BCRA de minimizar la pérdida de reservas en el mercado oficial para asegurar capacidad de intervención en los dólares financieros en la previa de las elecciones.

Intervención

La intervención en el dólar financiero consume el saldo positivo del MULC. Desde el 24 de julio, el saldo positivo en el MULC del BCRA permitió acumular u$s 2.700 millones, mientras que por el factor "otros", explicado principalmente por la venta de dólar financiero vía bonos, se consumieron u$s 1.500 millones.

"Con una oferta del agro que esperamos que se retraiga fuertemente y con la incertidumbre electoral potencialmente presionando el tipo de cambio financiero, creemos que la dinámica de las reservas podría volver a complicarse más temprano que tarde", alertan desde Anker.

Déficit

Hacen hincapié en que el aumento del déficit fiscal que tendrá lugar a partir de octubre, frente a la baja de impuestos anunciada por el Gobierno, y el desarme de posiciones en bonos soberanos ante la incertidumbre electoral, forzarán un mayor financiamiento monetario indirecto del BCRA, a través de las compras de títulos del Tesoro en pesos.

La inyección de pesos por esta vía explica el total del financiamiento neto acumulado en el año ($3 billones), que aumenta el stock de Leliqs del BCRA y por ende la emisión monetaria endógena.