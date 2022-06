Dólar blue récord y cepo: el duro diagnóstico de Redrado y cómo se puede parar la corrida

El dólar blue hoy miércoles 29 de junio de 2022, cotiza a $ 236 para la compra y $ 239 para la venta , y se apresta a finalizar el sexto mes del año con una suba récord de $ 33.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo muestra una brecha del 84,2% respecto al oficial minorista, y reacciona a la "marea de confusiones" que despertaron los últimos anuncios de refuerzo a los cerrojos para las importaciones, según indicó el economista, titular de la Fundación Capital y ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado.

"El dólar blue justamente subió porque no había dólares para nadie" , repasó en diálogo con LN+.



La entidad financiera que conduce Miguel Pesce lanzó este lunes un endurecimiento en los controles a las importaciones con el objetivo de mantener las compras de energía.

"Las medidas extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior" , detalló el texto oficial y al que Redrado calificó de estar escrito en "arameo antiguo".

"Las medidas que lanzó el Banco Central ayer, las circulares (sobre las importaciones), están escritas en arameo antiguo. Nadie las entiende, con lo cuál los bancos se han paralizado y cualquier empresa que quería importar, estaban paralizadas y esto es lo que provocó esta confusión ", insistió el economista.

Dólar en alza e inicio de un "proceso de represión"





Redrado acusó al Gobierno de haber puesto en marcha un "proceso de represión" contra el sector privado para así "apretar a la demanda" , lo que consecuentemente, "lleva a tener menos dólares" .

"El Banco Central cuando empezó con este proceso de cepo, re contra cepo, de más represión y apretar más al sector privado para ver si ofrece más, cada vez ofrece menos" , fustigó el titular de la Fundación Capital. En esta línea, lamentó que no se haya ido por el "camino inverso" , donde se "acentúen los incentivos" y el "aumento de ofertas".

"La solución pasa por tener audacia y creatividad. Por ejemplo, hoy el Gobierno debería bajar las retenciones a cero de todo aquel que aumente las exportaciones, de manera tal que no estamos desfinanciado el sistema público" , amplió.

Energía: el canal de salida de divisas producto de la "falta de previsión"





En otro tramo, Martín Redrado condenó por la "imprevisión" de la Casa Rosada en materia energética, que derivó en la salida de más de U$S 2000 millones por importación.

"De los U$S 7850 millones, que es la última cifra que tenemos oficial (importaciones), U$S 2000 millones fueron de energía y eso es imprevisión porque no se han hecho las obras en tiempo y forma" , repasó. "La capacidad del sector privado para generar dólares está, lo que falta son los estímulos del sector público" , sentenció.

