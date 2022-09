Dólar blue: qué pasará con los paralelos tras el desplome de cotizaciones

Las cotizaciones paralelas del dólar cayeron con fuerza luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el domingo el nuevo "dólar soja", con el que se ofrecerá una cotización de $ 200 al sector del agro durante septiembre como incentivo para que aumenten las ventas de granos e ingresen más divisas.

Massa aseguró que con este esquema los agroexportadores ingresarán más de u$s 5000 millones este mes y u$s 1000 millones en las tres primeras ruedas de la semana. Hoy debutó el sistema con liquidaciones por u$s 320 millones, lo que permitió que el Central comprara unos u$s 140 millones para sus reservas.

Dólar: por temor a desdoblamiento, algunas empresas rotan sus inversiones





A través de este método de incentivo al complejo cerealero, se busca aumentar la oferta de dólares en la plaza cambiaria y reforzar las reservas del Banco Central, que se encuentran en niveles bajos y es una de las principales variables que analizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su próxima revisión.



cómo seguirá el dólar



"Yo creo que en el corto plazo, si no surge alguna noticia que ensucie el panorama financiero, pueden seguir bajando . Si se mantienen las operaciones de ingreso de dólares del agro, esto puede ayudar a una mayor caída de los dólares paralelos. El piso podría estar entre los $ 255 y $ 265", indicó el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, advirtió que "el problema será a mediano plazo" porque la nueva normativa genera que el Central compre dólares a $ 200 a los exportadores y venda a $ 140 a los importadores. Aunque la diferencia la podrá el Tesoro, implicará más emisión monetaria, que después le pondrá mayor presión a la inflación y al dólar .

Massa afirmó que con el nuevo "dólar soja" el sector del agro liquidará este mes más de u$s 5000 millones.

Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, coincidió en que el incentivo a una mayor liquidación de dólares del agro ayuda a relajar temporalmente las tensiones cambiarias y agregó que la inminente suba de tasas de interés que prevé el mercado también contribuirá en una mayor calma financiera.



Pero, de acuerdo con Manoukian, para que la medida sea efectiva será necesario no poner más restricciones al sector en el acceso a los dólares financieros, ya que luego buscarán qué hacer con los pesos y posiblemente muchos de ellos no optarán por ponerlos en la "cuenta remunerada" que ofrece el Gobierno.

El sector agroexportador ya empezó a liquidar dólares bajo el nuevo esquema de incentivo.

"En el muy corto plazo, el gran desafío para que siga la estabilidad actual pasará por ver qué ocurre con la emisión monetaria ligada a las compras de dólares del Central bajo el nuevo esquema de tipo de cambio diferencial para el complejo sojero", afirmó Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.



En ese sentido, el especialista sostuvo que las cotizaciones de las últimas semanas reflejaron de forma razonable la elevada emisión monetaria de los últimos meses, aunque las fuertes subas en las tasas de interés y la relativa calma del mercado externo ayudó a que los niveles no fueran superiores.

"La emisión de pesos para cubrir la diferencia entre la cotización oficial y el dólar soja, no esterilizada, podría complicar en el mediano plazo la estrategia financiera, ya sea afectando al tipo de cambio paralelo u obligando a que la entidad a que suba más las tasas de interés", advirtió Juan Delich, economista de EcoGo.