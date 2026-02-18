Al cierre de los mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.415. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda, lo que podría reflejar una búsqueda de refugio ante la incertidumbre económica. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 6.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.63%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Aquellos que quieran adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).