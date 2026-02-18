“¿Conspiranoico yo?“, publicó el presidente Javier Milei tras el anuncio del cierre de la histórica fábrica de neumáticos, Fate, en la previa del debate por la reforma laboral en el Congreso. La noticia trascendió, además, luego de que el anuncio por el acuerdo comercial con Estados Unidos dejó el signo de pregunta abierto por el comercio de acero y aluminio. La empresa argentina venía atravesando una crisis hace tiempo y, según alegó Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componente (AFAC), la “gota que rebalsó el vaso” fue el aluvión de importaciones de China, algo que también fue foco de crítica de importantes sectores industriales en contra de la política de apertura de mercados del Gobierno. “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”, salió fuerte la Unión Industrial Argentina (UIA), en línea con la guerra de modelos que quiere dar el presidente Milei. “La experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistemáticas “, agregaron. Desde la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero dictaron una conciliación obligatoria como una parte del procedimiento formal ante el cierre de la planta para evitar el despido de más de 900 empleados, lo cual solo conseguirá prorrogar la medida unos días, mientras que por otro lado responsabilizaron a los gremios de haber fomentado la situación de crisis. “No es nueva la crisis de Fate. Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación", fue la línea oficial esta mañana. Por otro lado, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, se dedicó a difundir publicaciones en redes en contra de los gremios y el “lobby del neumático” que también compartió Milei. “Recuerden que los neumáticos, en dólares, cuestan el triple que en cualquier país vecino. A Fate la fundió el gremialismo”, reposteó el economista cercano al ministro Luis Caputo. También sumó otro que refiere a que la baja de importaciones que hizo el gobierno de Milei a los neumáticos fue del 36% al 16%, “un arancel muy alto aún”. “Lo que más dolió es sacarle el monopolio a los mismos fabricantes para importar. Con eso trababan la competencia”, dice otra de las publicaciones que compartió Núñez. El debate industrial ya había sido puesto sobre la mesa por el caso Techint, el cual también terminó en cruces entre el Presidente y Paolo Rocca por haber perdido la licitación por tubos de acero para un gasoducto en Vaca Muerta ante una empresa india. El tema escaló al punto tal que Milei terminó deseándole la quiebra, sin nombrarlo, en un discurso de la Derecha Fest en Mar del Plata. Ahora las indirectas para con Javier Madanes Quintanilla, el empresario industrial dueño de Fate, no tardaron en llegar. Por un lado, desde la Casa Rosada empezaron a sospechar del timing del anuncio justo antes de que la Cámara de Diputados busque el dictamen del proyecto de modernización laboral, pero además comenzaron a hacer luz sobre las críticas de Madanes al Gobierno. “Argentina no puede funcionar sin el control de capitales. Hoy se generó una preocupación por lo que llamaríamos brecha cambiaria, incomoda esto de que tengas un dólar contado con liquidación tan cercano al oficial. Algunos hasta plantean un escenario de que hay que liquidar divisas por debajo del tipo de cambio oficial", había dicho el empresario en un podcast tiempo atrás. El secretario de Comunicación y allegado al Presidente, Javier Lanari, difundió el recorte del video de Madanes pidiendo el cepo cambiario y una foto de una nota periodística del 2019 sobre el procedimiento preventivo de crisis de Fate. Además, otro video que circuló es la participación de Madanes Quintanilla el año pasado en La Fábrica Podcast de la UIA Joven, donde sostuvo que “el sector PyME se ha protegido comprando insumos muy por encima de lo que necesitaba. Ahora se encuentra con un mercado recesivo y un stock de insumos muy elevado. Es en función de la caja, no de un balance económico, eso es perverso. Yo creo que no hay que aguantar, hay que atacar. Hay que unirse para ir a reclamar condiciones de competitividad razonables“, intervino el empresario. El malestar industrial hacia las políticas del Gobierno también hicieron ruido por la exclusión de los metales (acero y aluminio) en el marco del acuerdo con Estados Unidos, algo que la Casa Blanca se comprometió a revisar y terminó quedando con final abierto. Esto impacta tanto a empresas como Techint (Rocca) como a Aluar, la principal empresa productora aluminio de la cual también es dueño Madanes Quintanilla. Si bien el canciller Pablo Quirno había dicho que el tema seguía en revisión y que había voluntad política para llevarlo adelante, los industriales exigen que si van a competir contra economías cerradas necesitan más ventajas. Desde la Casa Rosada le dijeron a El Cronista que Madanes Quintanilla había quedado fuera de la conversación para esa negociación. El tema para EE.UU. ya que esos metales forman parte de la Sección 232, que es una herramienta para salvaguardar la economía local alegando riesgos a la Seguridad Nacional en el norte.