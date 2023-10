Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 11 de octubre con el MEP y el CCL

Tras la decisión del Gobierno de unificar los impuestos al oficial en el 100% este martes, el dólar blue hoy miércoles 11 de octubre cotiza a $ 990 para la compra y $ 1010 para la venta. El paralelo acumula en lo que va del mes un incremento de $ 210.

La brecha cambiaria se posiciona a 170% respecto del dólar oficial y en 183% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 664 desde que comenzó el año.

El Banco Central arrancó la semana con otra venta importante venta de dólares de sus reservas para abastecer la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios. Lo hizo en una jornada de fuertes tensiones cambiarias, en las que los dólares paralelos treparon hasta nuevos máximos históricos nominales.

La entidad terminó la rueda de este martes con un saldo negativo de unos u$s 220 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, el resultado negativo acumulado asciende a aproximadamente u$s 466 millones en lo que va de octubre y u$s 2200 millones en el año.

La autoridad monetaria mantuvo así la racha negativa que estuvo mostrando en las últimas jornadas, impulsadas por menores ingresos de divisas por parte de los agroexportadores, a pesar de las mayores restricciones para acceder al tipo de cambio oficial.

Las reservas brutas, en tanto, siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 27.000 millones. Al cierre de la última jornada, las tenencias se situaban en u$s 26.259 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

El dólar blue hoy miércoles 11 de octubre cotiza a $ 990 para la compra y a $ 1010 para la venta .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubicaron del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA S 347,50 $ 365,50 Dólar Blue $ 990 $ 1010 Dólar Turista $ 731 Dólar Mayorista $ 349,10 $ 350,10 Dólar CCL $ 802,22 $ 943,81 Dólar MEP $ 849,52 $ 849,93

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 11 de octubre

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 11 de octubre cotiza a $ 802,22 para la compra y $ 943,81 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 11 de octubre

El dólar MEP o dólar bolsa hoy miércoles 11 de octubre opera en $ 849,52 para la compra y $ 849,93 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 11 de octubre

El dólar oficial hoy miércoles 11 de octubre cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,500 365,500 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,200 369,200 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 347,500 365,500 BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,500 365,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,500 374,800 CAMBIOS ONLINE SA

El Gobierno unificó los impuestos sobre el dólar oficial: a cuánto ascienden desde hoy

El Gobierno unificó este martes los diferentes impuestos que pesan sobre la adquisición de dólares o compras en el exterior en moneda extranjera. Lo hizo a través de la Resolución 5430 publicada hoy en el Boletín Oficial.

