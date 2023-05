Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este lunes 8 de mayo con el CCL y MEP

El dólar blue hoy lunes 8 de mayo cotiza a $ 464 para la compra y $ 469 para la venta.

La brecha cambiaria del blue se posiciona en el 100% respecto al dólar minorista y en el 107% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 123 desde que comenzó el año, es decir un 36% en cinco meses.



El dólar oficial hoy lunes 8 de mayo cotiza a $ 226 para la compra y $ 234 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 468, y el dólar mayorista se encuentra a $ 225,85 y $ 226,25 en sus puntas compradora y vendedora.

Los exportadores volvieron a ingresar más de u$s 100 millones al mercado oficial de cambios a través del "dólar agro", pero nuevamente el Banco Central no logró sumar divisas a sus reservas internacionales y terminó la jornada con un saldo casi neutro tras su intervención.

El Central registró este viernes un saldo a favor de apenas u$s 2 millones luego de su intervención cambiaria, mientras los agroexportadores liquidaron u$s 111 millones mediante el esquema de cotización diferencial para el sector y hubo demanda por u$s 70 millones para importación de energía.

El dólar blue hoy lunes 8 de mayo opera a $ 464 para la compra y $ 469 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 226,00 $ 234,00 Dólar Blue $ 464,00 $ 469,00 Dólar Turista $ 468,00 Dólar Mayorista $ 225,25 $ 226,85 Dólar CCL $ 435,20 $ 440,53 Dólar MEP $ 431,93 $ 432,31

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 8 de mayo

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 8 de mayo cotiza en $ 435,20 para la compra y $ 440,53 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 8 de mayo

El dólar MEP o dólar bolsa hoy lunes 8 de mayo opera en $ 431,93 para la compra y $ 432,31 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 8 de mayo

En cuanto al dólar oficial hoy lunes 8 de mayo cotiza a $ 234 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 225,500 240,500 Banco Nación 226,050 233,950 ICBC 225,750 233,000 BBVA 225,410 237,090 Banco Supervielle 226,000 236,000 Banco Patagonia 226,000 235,000 Banco Santander 225,500 237,500 Brubank 225,000 234,000 HSBC 222,800 232,800 Credicoop 226,760 233,950 Banco Itaú 224,900 233,800 Banco Macro 225,000 235,000 Banco Piano 229,400 230,533 Cambios Online 227,900 229,900

Cómo seguirá el dólar blue tras las caídas del MEP y el CCL

La cotización del dólar blue sigue cediendo y se aleja de sus máximos históricos nominales, mientras se mantiene la relativa calma en los precios de la divisa en el mercado financiero, con lo cual la diferencia entre ambas referencias continúa reduciéndose y los analistas del mercado esperan que se mantenga la tendencia.

Los operadores del mercado estiman que tras el nuevo refuerzo a los controles para la operatoria de los dólares financieros continuará cediendo la presión cambiaria en este plaza a través de bonos y, al mismo tiempo, incidiría en variaciones a la baja sobre los precios del blue para reducir la diferencia.

"En la medida que continúen las intervenciones del Gobierno, el dólar MEP (en su versión regulada) puede continuar por debajo de la cotización del paralelo. La brecha entre ambos no debería expandirse más. Incluso, debería achicarse si sigue la dinámica. Puede haber un contagio", señaló el economista Gustavo Ber.

