Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este lunes 12 de diciembre con el dólar CCL

El dólar blue hoy lunes 12 de diciembre opera a $ 312,00 para la compra y $ 316,00 para la venta.

Tras la rueda estable del lunes pasado, el dólar paralelo revirtió una racha de cinco caídas consecutivas y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 87%. Las cotizaciones de los dólares financieros alcanzaron nuevos récords nominales, pero también recortaron ganancias en el final de la rueda.



En tanto, el dólar oficial hoy lunes 12 de diciembre cotiza a $ 168,00 para la compra y $ 176,00 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 352,00.



El Banco Central (BCRA) terminó la última rueda hábil de la semana pasada con compras por unos u$s 71 millones en el mercado cambiario y en el mes acumula compras por unos u$s 354,8 millones. Además, no impulsó una dinámica de devaluación similar a la de semanas anteriores.



A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 12 de diciembre

El dólar blue hoy lunes 12 de diciembre cotiza $ 312,00 para la compra y $ 316,00 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 168,00 $ 176,00 Dólar Blue $ 312,00 $ 316,00 Dólar Turista $ 352,00 Dólar CCL $ 324,02 $ 340,05 Dólar MEP $ 323,32 $ 324,48

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CCL HOY lunes 12 DE dicIEMBRE



El dólar CCL hoy lunes 12 de diciembre cotiza $ 324,02 para la compra y $ 340,05 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O BOLSA ESTE lunes 12 DE dicIEMBRE

El dólar MEP o dólar bolsa hoy lunes 12 de diciembre cotiza en $ 323,32 para la compra y $ 324,48 para la venta.

El BCRA sigue acumulando dólares en sus arcas que prevén ser mayores a u$s 3000 millones hacia finales de mes.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 12 DE dicIEMBRE

En cuanto al dólar oficial hoy lunes 12 de diciembre, cotiza a $ 176,00 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 167,000 177,000 Banco Nación 168,050 175,950 ICBC 169,250 176,500 BBVA 169,010 177,690 Banco Supervielle 168,500 177,500 Banco Patagonia 169,700 176,700 Banco Santander 169,000 177,000 Brubank 168,000 177,000 HSBC 166,800 176,800 Credicoop 169,760 175,950 Banco Itaú 168,100 177,000 Banco Macro 167,000 177,000 Banco Piano 171,500 174,544 Cambios Online 171,000 173,000

Actualmente, el debate en Wall Street se centra sobre el futuro trayecto en la política monetaria de la Reserva Federal.

En las últimas semanas, el mercado comenzó a especular sobre una posible desaceleración en el ritmo de suba de tasas de la Fed, y ello llevó al dólar a un mínimo desde junio pasado, cayendo 8% desde sus máximos.

Analistas consideran que esto puede ser una buena noticia para la Argentina, aunque fundamentalmente por el lado comercial.

