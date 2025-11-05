En esta noticia

El dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre se ofrece a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta. Tras cerrar la semana pasada con un desplome de $ 80, el paralelo se aleja del máximo de $ 1550 que alcanzó el pasado miércoles 22 de octubre.

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa oficial tuvo durante octubre un recorrido zigzagueante producto de la tensión electoral. Arrancó el mes a $ 1450, llegó a un máximo de $ 1550 en las ruedas previas a las elecciones y cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria del oficialismo. Si bien durante la última semana bajó $ 40, en el global del mes pasado totalizó un incremento de $ 25.

En tanto, el dólar mayorista abre a $ 1432,10 para la compra y $ 1482 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubicó en $1930 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Fuente: Shutterstockrafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-4%). El paralelo cotiza $ 190 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El martes, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.800 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre

El dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.

CotizaciónCompraVenta
Dólar BNA$ 1435$ 1485
Dólar Blue$ 1440$ 1460
Dólar Mayorista$ 1432,10$ 1482
Dólar MEP$ 1493,80$ 1496,90
Dólar CCL$ 1506,30$ 1512,60

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 5 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 5 de noviembre se consigue a $ 1506,3 para la compra y $ 1512,6 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 5 de noviembre

El dólar MEP hoy miércoles de noviembre se ubica a $ 1493,8 para la compra y $ 1496,9 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre opera a $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación.

EntidadCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.420,0001.470,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.415,0001.465,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.395,0001.465,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.420,0001.475,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.410,0001.470,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.410,0001.470,000
BANCO HIPOTECARIO S.A.1.420,0001.460,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA1.420,0001.470,000
BRUBANK S.A.U.1.420,0001.470,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
BANCO MACRO S.A.1.410,0001.472,000
BANCO PIANO S.A.1.415,0001.475,000

El mercado espera menos inflación y más bajas de tasas: qué bonos convienen

El mercado anticipa por estos días una inflación de 2% para noviembre y un leve rebote al 2,2% en diciembre, para luego retomar su tendencia a la baja, que apunta al 1,5% a mediados de 2026.

Los analistas ven valor en los títulos con rendimiento fijo, lo cual podría llevar a las tasas nominales y reales hacia niveles más deprimidos, pero, ¿cuáles son los bonos preferidos por el mercado?

Lee la nota completa en este enlace.