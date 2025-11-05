El dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre se ofrece a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta. Tras cerrar la semana pasada con un desplome de $ 80, el paralelo se aleja del máximo de $ 1550 que alcanzó el pasado miércoles 22 de octubre.

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa oficial tuvo durante octubre un recorrido zigzagueante producto de la tensión electoral. Arrancó el mes a $ 1450, llegó a un máximo de $ 1550 en las ruedas previas a las elecciones y cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria del oficialismo. Si bien durante la última semana bajó $ 40, en el global del mes pasado totalizó un incremento de $ 25.

En tanto, el dólar mayorista abre a $ 1432,10 para la compra y $ 1482 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubicó en $1930 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-4%). El paralelo cotiza $ 190 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El martes, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.800 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre

El dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1435 $ 1485 Dólar Blue $ 1440 $ 1460 Dólar Mayorista $ 1432,10 $ 1482 Dólar MEP $ 1493,80 $ 1496,90 Dólar CCL $ 1506,30 $ 1512,60

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 5 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 5 de noviembre se consigue a $ 1506,3 para la compra y $ 1512,6 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 5 de noviembre

El dólar MEP hoy miércoles de noviembre se ubica a $ 1493,8 para la compra y $ 1496,9 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre opera a $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación.

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.465,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.420,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,000 1.470,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.410,000 1.470,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.460,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,000 1.470,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.472,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.475,000

El mercado espera menos inflación y más bajas de tasas: qué bonos convienen

El mercado anticipa por estos días una inflación de 2% para noviembre y un leve rebote al 2,2% en diciembre, para luego retomar su tendencia a la baja, que apunta al 1,5% a mediados de 2026.

Los analistas ven valor en los títulos con rendimiento fijo, lo cual podría llevar a las tasas nominales y reales hacia niveles más deprimidos, pero, ¿cuáles son los bonos preferidos por el mercado?

Lee la nota completa en este enlace.