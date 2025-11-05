En esta noticia
El dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre se ofrece a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta. Tras cerrar la semana pasada con un desplome de $ 80, el paralelo se aleja del máximo de $ 1550 que alcanzó el pasado miércoles 22 de octubre.
Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa oficial tuvo durante octubre un recorrido zigzagueante producto de la tensión electoral. Arrancó el mes a $ 1450, llegó a un máximo de $ 1550 en las ruedas previas a las elecciones y cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria del oficialismo. Si bien durante la última semana bajó $ 40, en el global del mes pasado totalizó un incremento de $ 25.
En tanto, el dólar mayorista abre a $ 1432,10 para la compra y $ 1482 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubicó en $1930 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-4%). El paralelo cotiza $ 190 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El martes, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.800 millones.
El dólar blue hoy miércoles 5 de noviembre cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1435
|$ 1485
|Dólar Blue
|$ 1440
|$ 1460
|Dólar Mayorista
|$ 1432,10
|$ 1482
|Dólar MEP
|$ 1493,80
|$ 1496,90
|Dólar CCL
|$ 1506,30
|$ 1512,60
El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 5 de noviembre se consigue a $ 1506,3 para la compra y $ 1512,6 para la venta.
El dólar MEP hoy miércoles de noviembre se ubica a $ 1493,8 para la compra y $ 1496,9 para la venta.
El dólar oficial hoy miércoles 5 de noviembre opera a $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación.
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.415,000
|1.465,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.395,000
|1.465,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.420,000
|1.475,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.420,000
|1.460,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.420,000
|1.470,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|BANCO MACRO S.A.
|1.410,000
|1.472,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.415,000
|1.475,000
