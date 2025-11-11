El dólar blue hoy martes 11 de noviembre se ofrece a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El paralelo viene de cerrar la semana pasada con un retroceso acumulado de 15 pesos, lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 11 de noviembre cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la primera rueda de la semana.

En tanto, el dólar mayorista se ofrece en $ 1392,20 para la compra y $ 1442,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1500,99.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1878,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,38%). El paralelo cotiza $ 195 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Este lunes el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.402 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 11 de noviembre

El dólar blue hoy martes 11 de noviembre cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1395 $ 1445 Dólar Blue $ 1405 $ 1425 Dólar Mayorista $ 1392,2 $ 1442,1 Dólar MEP $ 1451,3 $ 1452,3 Dólar CCL $ 1468,2 $ 1470,9

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 11 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 11 de noviembre se consigue a $ 1468,2 para la compra y $ 1470,9 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 11 de noviembre

El dólar MEP hoy martes 11 de noviembre se ubica a $ 1451,3 para la compra y $ 1452,3 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 11 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 11 de noviembre opera a $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.410,000 1.480,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.480,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.435,000 1.495,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.440,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.435,000 1.485,000 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.415,000 1.475,000 BANCO PIANO S.A. 1.420,000 1.495,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.420,000 1.470,000

Qué dicen los precios de los bonos sobre el futuro de las bandas y qué títulos elegir

Antes de las elecciones, el mercado veía como algo seguro el hecho de que el Gobierno iba a devaluar y/o a llevar a cabo modificaciones en el esquema cambiario.

Luego de la sorpresa electoral, dicho escenario se relajó y los bonos dólar break even comenzaron a ubicarse debajo del techo de la banda hasta marzo.

Cuáles son los títulos que ven con mayor potencial los analistas para estrategias de carry trade.

Lee la nota completa en este enlace.