El dólar blue hoy jueves 10 de septiembre cotiza a $ 1520 para la compra y $ 1540 para la venta.

El paralelo lleva perdidos $ 15 en lo que va del mes, tras cerrar agosto con solo $ 5 de suba acumulada ($ 1555), luego de sendas alzas que tuvo en julio -ganó $ 45 (2,97%)- y junio -$ 85 (5,94%)-. En tanto, se ubica $ 10 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 10 de septiembre se ubica a $ 1485 para la compra y $ 1535 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la cuarta rueda de la semana.

La divisa se mantiene $ 5 por encima del valor al que inició el mes tras cerrar agosto con un incremento de $ 20, que consolidó la desaceleración que inició en julio (aumentó solo $ 10), luego de la fuerte suba de junio (ganó $ 70). En tanto, se ubica $ 55 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 1995,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista quedó en $ 1482 para la compra y $ 1531,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1891,68.

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,32%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante septiembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de julio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este miércoles la entidad adquirió u$s 11 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.617 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 10 de septiembre

El dólar blue hoy jueves 10 de septiembre cotiza a $ 1520 para la compra y $ 1540 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1485 $ 1535 Dólar Blue $ 1520 $ 1540 Dólar Mayorista $ 1482 $ 1531,90 Dólar MEP $ 1529,20 $ 1531,40 Dólar CCL $ 1589,80 $ 1599,90

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 10 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 10 de septiembre se consigue a $ 1589,80 para la compra y $ 1599,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 10 de septiembre

El dólar MEP hoy jueves 10 de septiembre cotiza a $ 1529,20 para la compra y $ 1531,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 10 de septiembre

El dólar oficial hoy jueves 10 de septiembre cotiza a $ 1535 para la venta. Banco por banco, los precios son: