Caputo presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados sin muchas preguntas

La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 26 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.495, cifra que señala una diferencia de 1,68% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de referencia es 1. Esto indica un incremento en su valor en relación con los días pasados, sugiriendo un aumento en la demanda y presión sobre la moneda. Esta situación podría reflejar factores económicos que están impulsando al dólar blue al alza.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad del dólar blue en la última semana, con un 10.60%, es menor que la volatilidad anual del 17.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).