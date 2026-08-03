Al cierre de los mercados de este lunes, 3 de agosto de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.535. Esta cifra demuestra una variabilidad de -1,59% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un interés creciente en el mercado paralelo, lo que podría tener implicaciones para la economía en general.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 15.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 18.01%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las limitaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: