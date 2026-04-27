La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 27 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que demuestra una diferencia de 0,36% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda estadounidense, lo que podría reflejar una búsqueda de refugio ante la incertidumbre económica. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana es del 17.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.91%. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: