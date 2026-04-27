Durante el cierre de mercados de este lunes, 27 de abril de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.38, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.03% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.42 pesos y un mínimo de 17.38 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.51%, mientras que en el último año registra una caída de -9.79%, mostrando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar comenzó con una baja, encadenó tres avances, retrocedió un día, volvió a subir tres jornadas y terminó con dos caídas, con balance final levemente alcista. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados muestra un incremento. Este resultado confirma que la moneda ha experimentado un repunte en su valor durante estos días consecutivos. Sin embargo, es importante analizar si esta tendencia se mantendrá en el tiempo o si podría haber correcciones en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de factores económicos y políticas monetarias. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.