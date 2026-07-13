La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 13 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.505, cifra que demuestra una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor con respecto a los días pasados. Este aumento sugiere un mayor interés o demanda por la divisa, lo que podría impactar en el mercado y la economía local. Es importante seguir de cerca esta tendencia para anticipar posibles cambios en el comportamiento del dólar en el futuro.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 14.23%, es menor que la volatilidad anual del 17.83%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.525, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).