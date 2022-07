Dólar a $ 1600 y "horizonte 2024 hipotecado" : así es la sentencia final de un economista libertario

El economista y referente del liberalismo Diego Giacomini aseguró que Argentina "no tiene moneda" y "tampoco lo tendrá" en el próximo período de manera que "resulta imposible bajar la inflación en serio" y anticipó un dólar de hasta $ 1600 si se toma como referencia el tipo de cambio de cobertura que "emerge" hoy del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Argentina no tiene moneda, no tuvo y tampoco lo va a tener. Entonces no hay sobre qué construir una política monetaria exitosa con lo cuál, esté quién esté, con este sistema, con Banco Central, con pesos, nunca va a bajar en forma permanente y en serio la inflación" , vaticinó en diálogo con La Nación +.

El diagnóstico de Giacomoni, que tuvo lugar este jueves tras el cierre del dólar blue en $ 337 para la venta y el anuncio de desdoblamiento cambiario que dio a conocer el Ministerio de Economía para quitar presión sobre las divisas que operan en el circuito paralelo y financiero, sumó además la advertencia del futuro impacto de la emisión actual.

"Parte de lo que emitió este Gobierno no empezó a hacer efecto, por eso en lo que resta de 2022, lo que falta de 2023 e inclusive a comienzos de 2024 el horizonte monetario está hipotecado" , apuntó.

Para Diego Giacomoni la inflación en Argentina "va a ser cada vez más alta"

Así, según sostuvo el liberal, la tendencia de largo plazo formula una tasa de inflación "cada vez más alta" de manera que, en promedio, para los argentinos "el dólar les va a resultar aún más caro".

"O sea, vas a tener que laburar más horas para comprar menos cantidad de dólares" , continuó.

Al ahondar en una cotización de la divisa norteamericana de hasta $ 1600, Giacomini insistió en que esa cifra, a la que calificó de "estrafalaria" , se desprende del balance que arroja hoy el BCRA .

"Cuando uno mira el balance del Banco Central y se miran los pasivos monetarios relevantes como son el dinero físico más la base monetaria con los instrumentos cuasifiscales, están en 11 billones; es decir, lo que debe" , inició su explicación para luego ampliar: "ahora, cuando miro las reservas de verdad, el tipo de cambio de cobertura técnico que emerge da $ 1600".

Diego Giacomini advirtió por un dólar de $ 1600

En tramo final, el liberal consignó: "si hay un país donde tiene sentido mirar y hacer esta cuenta es Argentina porque ahorramos en dólares y lo vamos a seguir haciendo".

