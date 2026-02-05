El Banco Central (BCRA) flexibilizó a partir de este mes las exigencias de encajes para los bancos. Estableció que podrán trasladar al mes siguiente (única y exclusivamente) una subintegración del 5% de la exigencia total, pero, por otro lado, le puso un encaje del 20% a las líneas financieras del exterior, pero sólo a las que están realizadas con bancos vinculados y a menos de 180 días. “La integración es 100%. Si un mes integro 95%, al mes siguiente, puedo integrar 105%. Si integran menos, pagan cargos”, explicó una fuente del BCRA a El Cronista. Las líneas con bancos no vinculados siguen en 0% y las comerciales y con organismos internacionales están excluidas del encaje. Así lo dispuso la Comunicación “A” 8397, que actualizó las normas de Efectivo Mínimo con vigencia para las operaciones que se formalicen desde el 06 de febrero (mañana). Para la integración de la exigencia del efectivo mínimo en pesos “se contempla la posibilidad que no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) de esa exigencia y deberá compensarse totalmente en la posición del mes siguiente”, indica la norma. Nota en desarrollo.-