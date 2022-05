Derrumbe del dólar cripto provoca oportunidad de comprar Bitcoin en blue

El 10 de noviembre pasado, hace apenas seis meses, Bitcoin, la estrella entre las 19.500 criptomonedas del mundo, llegaba un récord de u$s 69.045 y muchos apostaban que antes de fin de año cruzaría la barrera de los u$s 100.000. Sin embargo, justo seis meses después está por caer debajo de los 30.000 dólares.

Cripto dólar

"La fuerte caída en el mercado de las criptomonedas se da tras el anuncio del 4 de mayo de aplicar un aumento en las tasas de interés de 0,5% por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, este comportamiento no es sólo en el mercado cripto, sino que la noticia también influyó fuertemente en los mercados bursátiles a nivel mundial causando pérdidas" , relativiza Emiliano Limia, de Buenbit.

Tomás Wallingre, Product Analyst en Quantia.io, coincide en que, ante la respuesta por parte de la Fed de subir su tasa de interés para hacer frente a la inflación, muchos inversores optan por pasar su cartera a activos más seguros que ofrecen una mejor tasa, desequilibrando de esta forma los mercados internacionales, y por ende, el mercado de criptomonedas. Sin embargo, considera que podría ser un buen momento para realizar compras parciales .

Bitcoin acumula cinco semanas consecutivas a la baja, algo que ocurrió solo tres veces en toda la historia de Bitcoin.

Mala racha

Axel Becker, Content Manager en Decrypto.la, advierte que Bitcoin acumula cinco semanas consecutivas a la baja, algo que ocurrió solo tres veces en toda la historia de Bitcoin.

Si el objetivo es de especulación a corto plazo, no recomienda comprar: "Teniendo en cuenta el máximo que había llegado en abril del 2021, podemos inferir que estamos en la etapa bajista del ciclo. Veo muy difícil que marquemos un nuevo máximo histórico en los próximos meses . Pero estos momentos suelen ser ideales para comprar criptomonedas y holdear a mediano y largo plazo".

A largo plazo

Valeria Frías, autora de la Guía de Criptomonedas, sugiere mirar los gráficos a largo plazo: "Muchos estuvieron vendiendo cripto para después recomprar más barato", explica.

Damián Di Pace, titular de Focus Market, indica que, en este escenario, muchos entienden que se está en un valor mínimo y es momento de comprar.