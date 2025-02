La Fiscalía pidió 16 años de cárcel para Leonardo Cositorto por la estafa de Generación Zoe

Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, fue declarado culpable el viernes por el Tribuna de Goya, Corrientes. Ahora se espera la definición del juicio. Podría ser condenado a 16 años de cárcel en caso de que los jueces hagan lugar a lo solicitado por los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará.

En la audiencia de cesura en la provincia, pidieron ese tiempo de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia. Ahora resta conocer el veredicto de los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte.

Para el empresario de 54 años Miguel Ángel Echegaray, la Fiscalía solicitó 11 años, para Maximiliano Javier Batista, 14, y para Lucas Damián Camelino, 12 años. Los tres fueron hallados responsables por ser integrantes y coautores de estafa con modalidad de delito continuado .

Por su parte, la querella solicitó la máxima pena posible para los cuatro imputados, 16 años de prisión, al considerar que no solo estafaron económicamente a los damnificados, sino que además perjudicaron la vida personal de los inversores que apostaron a Generación Zoe.

El primer juicio a Cositorto

Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que los magistrados resolvieron un veredicto de inocencia.

El juicio en Corrientes contra Generación Zoe se centró en un esquema de estafa piramidal que, según la Justicia, estuvo encabezado por Cositorto. Los 98 denunciantes que llevaron al empresario a la cárcel sostienen que la organización les prometía altos rendimientos económicos a cambio de dinero, pero no cumplió con sus promesas, dejándolos sin respuesta.

Durante el juicio, la fiscalía, representada por Rubén Barry y María Eugenia Ballará, presentó distintas pruebas para demostrar que los acusados habían planificado y ejecutado una estafa a gran escala, utilizando el mundo de las criptomonedas y el auge del coaching financiero como pantalla para atraer inversores.

"En ningún momento estafé"

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el líder de la organización se defendió. "Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos que se resuelve", expresó.

"Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y, si la condena no está firme, debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco", añadió el CEO de Generación Zoe que, junto a los demás imputados, serán juzgados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.

En este sentido, Cositorto afirmó que lo quieren "ver preso" y que la Justicia le tiene miedo. "En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita".

Uno de los puntos que cuestiona el empresario sobre la resolución se vincula con que habría viajado a Dubái y en esa ciudad montó la asociación ilícita en la localidad de Goya. "Es una cosa que no tiene goyete, una ridiculez absoluta", dijo.

"Nos bloquearon las cuentas bancarias, nos sacaron 611 bitcoins, nos repusieron u$s 155 millones de dólares en criptomonedas, nos quitaron 37 emprendimientos y se llevaron más de 30 autos. Reclaman u$s 200.000 que ni siquiera me dejaron pagar", enumeró Cositorto.