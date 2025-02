Por qué la CNV absolvió a Cositorto y Generación Zoe

Absuelto. Tras tres años y un mes de instrucción de sumario, la Comisión Nacional de Valores (CNV) concluyó uno de los expedientes administrativos más calientes que tuvo en los últimos tiempos. Un caso de alta repercusión pública, que dejó cientos de damnificados e incluso un documental de Netflix. Y lo cerró con una decisión que generará polémica: Leonardo Cositorto fue absuelto por la CNV ya que no violó la ley de mercado de capitales, al no hacer una oferta pública de valores negociables.

La decisión no implica que Cositorto y sus laderos no sean responsables en las causas penales que tienen en su contra. "Esto no lo hace inocente. Lo único que aclara es que no violó la ley de mercado de capitales. Pero pudo haber hecho una estafa", aseguró a El Cronista una alta fuente que conoce los detalles de la investigación.

Según reza el expediente N° 1552/2021, el regulador resolvió "absolver a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading y al único director de ambas al momento de los hechos, Sr. Leonardo Nelson Cositorto, de los cargos formulados por posible incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47, 82 y 117, inc. c) de la Ley N° 26.831 (y mod.); 3° del Capítulo III del Título XII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y; 59 de la Ley N° 19.550 (y mod.)".

En el sumario, al que tuvo acceso este diario, Cositorto pide la nulidad de las actuaciones, medida que es rechazada por la CNV.

La investigación del regulador comenzó el 3 de enero de 2022, tras recibir cinco denuncias que señalaban una presunta violación de Cositorto y Generación Zoe a la ley de mercado de capitales. Previamente, la CNV había intimado a Cositorto "al cese inmediato de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y, de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública".

Los acusados se defendieron en el expediente rechazando "que hayan realizado alguna invitación pública, o hayan ofrecido asesoramiento financiero en materia de mercado de capitales". Se escudaron detrás de la naturaleza de las monedas virtuales, sosteniendo que "son bienes muebles inmateriales, no se consideran dinero, como tampoco dinero electrónico; tampoco puede equiparse a inversiones como acciones, o títulos".

Otro de los factores que incidió en la absolución es que en Generación Zoe y la Universidad del Trading no intervenían agentes registrados o que debían estar registrados ante la CNV. "Ofrecían fideicomisos privados sin oferta pública de valores negociables", aseguran los investigadores.

La competencia de la CNV se limita a evaluar y sancionar infracciones en el marco de la ley del mercado de capitales y su reglamentación.

La absolución de Cositorto llegó por la vía administrativa, pero no implicó una absolución en los juzgados que lo investigan. Hoy, Cositorto está preso en el penal de Bouwer de Córdoba, acusado de ser el líder de una asociación ilícita y de 163 estafas reiteradas.