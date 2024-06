Cuentas de argentinos en Estados Unidos: cómo no quedar en la mira de AFIP

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) confirmó que la Argentina cuenta con las medidas de seguridad de datos y la infraestructura adecuada para realizar de manera efectiva el primer intercambio automático de información financiera, programado para el próximo mes de septiembre.

El intercambio es automático y la AFIP recibirá todas las cuentas bancarias y de inversión de residentes argentinos en los Estados Unidos que hayan generado algún tipo de interés mayor a u$s 10 durante 2023, pero no informará sobre los saldos.

Bajo la lupa de AFIP

"Si no tuvieron rendimientos o rentas que califiquen como de fuente estadounidense, no se reportan vía FATCA. Ojo que muchas cuentas generan un pequeño rendimiento que, si superan los u$s 10 al año, se reportan, porque muchas veces los depósitos en cuenta se remuneran con intereses", advierte Martín Caranta, socio de Lisicki Litvin y Asoc.

A su criterio, esto puede poner en jaque a los titulares de cuentas no declaradas. Por eso no es menor acordarse del blanqueo, que prevé que se puedan declarar a través del régimen de regularización de activos los saldos al 31 de diciembre de 2023, lo que permitiría liberar de reclamos de AFIP.

Reclamos

El organismo reclama sobre el valor del activo no declarado que se debía pagar más un 10% sobre el impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales, además de ser pasible de una denuncia por defraudación fiscal, con multas de 2 a 6 veces del impuesto omitido y acción penal en caso de que la evasión supere $ 1,5 millón por año por impuesto evadido.

Para Caranta, se trata de un blanqueo muy conveniente en términos de costo fiscal: "Es una modalidad alternativa de solución de conflictos con el fisco, abiertos o con potencialidad muy alta. Puede ser mucho más conveniente que la moratoria. En otros casos también debe analizarse para realizar ciertas operaciones o inversiones".