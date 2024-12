Bitcoin: cuál es el impresionante precio que el mercado espera en 2025

Si bien su cotización cayó en las últimas horas de 2024 a u$s 94.000, Bitcoin cierra un año de bull market, tocando su máximo histórico de u$s 108.268 y sentando las bases para un 2025 que podría extender la senda alcista.

El rally este año fue impresionante. La criptomoneda con mayor capitalización de mercado trepó 122% y alcanzó la barrera psicológica de las seis cifras.

Así, comenzó 2024 cotizando u$s 44.100 y, luego, trepó hasta los u$s 108.000, retrocediendo a u$s 94.000 a fin de diciembre.

El optimismo de la industria es enorme. El lanzamiento de los ETF en Wall Street, el halving de abril y el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueron los catalizadores que impulsaron en los últimos meses a Bitcoin. De ahora en más, ¿qué esperan los analistas?

"Bienvenidos al futuro: este año confirmó el sueño de Satoshi Nakamoto de tener una forma de dinero electrónico global, masiva, sin restricciones ni intermediarios centrales", aseguró Sebastián Serrano, CEO de Ripio.

En Binance son optimistas con respecto al corto plazo. "Esperamos ver desarrollos en todos los aspectos. La regulación cripto vio un gran crecimiento en todo el mundo en 2024 y esperamos ver más en 2025. Dada la reciente elección presidencial en EE.UU. y la esperada regulación cripto de su nuevo gobierno, esperamos ver que otros países sigan el ejemplo de EE.UU. y promulguen más legislación en todo el mundo", aseguró Richard Teng, CEO de la exchange más grande del mundo.

Cuánto puede subir Bitcoin en 2025

Mauricio Di Bartolomeo explica por qué la criptomoneda puede seguir subiendo en los próximos meses. "Si se materializa la reserva estratégica nacional de Bitcoin en Estados Unidos es muy posible que Bitcoin siga aumentando su capitalización de mercado. Hoy es menor de u$s 2 trillones. Para más contexto, la capitalización de mercado del oro es de u$s 17,5 trillones. Es muy posible que Bitcoin llegue a tener un tamaño igual o mayor al 25% de la capitalización de mercado del oro al final del 2025. Esto sugeriría un posible precio de Bitcoin al final de 2025 de aproximadamente u$s 208.000", aventura el CEO y cofundador de Ledn.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, cree que se están dando muchas condiciones a favor del mercado de cara a 2025: "La aprobación de once fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en EE.UU., la "reserva estratégica" de BTC que planea Donald Trump o el reciente nombramiento de Paul Atkins, conocido por su postura favorable hacia las criptomonedas, como presidente de la SEC, están haciendo que haya presión sobre el precio".

"Es probable que el próximo año veamos nuevos máximos", agregó Beaudroit, que también mencionó la eventual autorización del banco de Basilea para que los bancos centrales puedan tener hasta un 2% de exposición a cripto.

Convergencia con las finanzas tradicionales

Con el debut de los ETF de Bitcoin y Ethereum, Wall Street demostró interés en las criptomonedas y abrió la puerta para el ingreso de grandes fondos de inversión institucionales.

Gigantes financieros como BlackRock y Fidelity entraron en el negocio cripto en 2024. El mercado espera que otros sigan sus pasos en 2025.

Esos factores impulsan una expectativa alcista en la cotización. Serrano cree que "la proyección de los u$s 150.000 por Bitcoin para 2025 hasta parece ser conservadora". "Ya desde mediados de año hay proyecciones para 2025 que están entre los u$s 250.000 y los u$s 400.000 por Bitcoin. Hoy pueden sonar bastante altos como objetivos, pero de repetir el comportamiento de precio que tuvo durante los últimos doce meses, Bitcoin alcanzaría consistentemente el nivel de los u$s 250.000", agregó.