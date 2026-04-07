“Las petroleras invertirán u$s 130.000 millones en Vaca Muerta hasta 2031″, aseguró Horacio Marín en un evento organizado por Atlantic Council en Buenos Aires. La impactante cifra es “la misma que invierte cada año la principal petrolera del mundo, pero en todos los países en los que opera”, aclaró. La petrolera de mayoría estatal destinará u$s 20.000 millones a infraestructura y otros u$s 10.000 millones a producción solo durante este año. “La guerra en Medio Oriente va a adelantar las inversiones”, según el titular de la petrolera. El proyecto de Argentina LNG -uno de los tres que existen para exportar- será “el project finance más grande de la historia de Latinoamerica”, especificó Marín. Para exportar GNL se requiere un gasoducto, un poliducto, y una planta del tamaño de la refinería de YPF en La Plata, en Río Negro. “El proyecto es para desarrollar petróleo y gas en la misma área, es el tercer proyecto más grande del mundo que está en pre-FDI”, según Marín. En su panel también participó Rolando Figueroa (gobernador de Neuquén) y Brian A. Falik (Group Chief Investment Officer and President of Mercuria Americas). Ambos resaltaron los logros energéticos: el crecimiento del empleo en Neuquén y el apetito inversor por el sector. El ejecutivo definió el alineamiento con Estados Unidos. “Hay que trabajar con EE.UU, entre ambos podemos dar energía al mundo”. A diferencia de las reyertas entre las petroleras que hubo muchas veces en el pasado, Marín destacó el espíritu de las empresas por acordar. “Lo veo a José Luis Manzano. Ya se que me siento a dialogar con él y en cinco minutos acordamos”, graficó, con el empresario sentado en el auditorio del Palacio Libertad donde se desarrolló el evento. Marín defendió el mecanismo acordado por las petroleras para no aumentar los precios. “Hicimos un ‘hedge’ (potencial beneficio en una jugada) para la gente, por el camino correcto y en libre mercado”. Noticia en desarrollo