Dólar: cuáles son los tres frentes cambiarios que presionan al BCRA

En lo que va de septiembre, el Banco Central (BCRA) lleva vendidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) unos u$s 710 millones . Era previsible que este mes se diera vuelta la racha compradora que se observó en la primera parte del año y que le permitió a la autoridad monetaria hacerse de unos u$s 7171 millones entre enero y agosto.

Pero el dólar oficial no es el único frente de batalla cambiario que aqueja a la autoridad monetaria, ya que en los últimos días se volvió a reactivar la demanda en el mercado de futuros y, por otro lado, sigue sin cesar la compra de dólar MEP y contado con liqui (CCL), que obliga al Central a tener que vender unos u$s 12 millones por día para que no se dispare la brecha.

De hecho, en los últimos tiempos se observaron ventas de hasta u$s 20 millones diarios en el mercado de títulos públicos.

Tanto el mercado financiero, con el dólar MEP y el CCL, como el oficial (MULC) ponen a prueba reservas que están casi al límite, pese a haberse robustecido gracias a los precios altos en los commodities.

"Nuestra última estimación de reservas netas (restamos encajes, swaps y repos) está en u$s 10.664 millones con datos al 15 de septiembre", detalló Adrián Yarde Buller economista jefe y estratega de Facimex Valores.

No obstante, si se descuentan los pagos que hay que realizarle al FMI con DEG de aquí a fin de año, esa cifra cae hasta poco más de u$s 6500 millones.

De hecho, este miércoles 22 el Gobierno debe afrontar un pago con el Fondo de casi u$s 1900 millones.

Ante estos números exiguos que muestran las arcas del BCRA, un informe de Buenos Aires Valores (BAVSA) señala: " Creemos que el Central tiene capacidad para intervenir en los tres frentes en el corto plazo, pero que el ritmo de intervención actual es insostenible en el tiempo" .

Para enfatizar esto último, BAVSA resalta: " De continuar la fuerte presión en los tres mercados, creemos que recurrirá a más regulaciones para disminuir el volumen requerido en sus intervenciones ".

No obstante, el informe indica que, en el escenario base de BAVSA, " la entidad continuará realizando intervenciones en el mercado MEP/CCL para mantener la brecha, en el dólar oficial spot para mantener su política cambiaria de crawling peg y en el mercado de futuros para contener las expectativas de devaluación ".

Ante la consulta de El Cronista, Nicolás Rivas, analista de Buenos Aires Valores, explicó que "siguiendo a un ritmo de ventas de u$s 10 a u$s 12 millones por día en los mercados financieros, el Banco Central cedería u$s 250 millones al mes".

"El problema es que no están comprando dólares en el MULC o cuando los compra, son muy pocos en relación a lo que vende. De seguir este ritmo, van a venir más restricciones", estimó.

El volumen operado del AL30D (el más utilizado para MEP) en T+2 prioridad precio tiempo cayó después de las PASO pero se mantuvo elevado, volviendo a subir el último viernes a niveles previos a los últimos cambios regulatorios, agregaron desde BAVSA.



Ante esta situación Yarde Buller sostuvo: "Las últimas ruedas mostraron una aceleración de la demanda de divisas y un descenso no despreciable de la liquidación del agro. Por ahora parece un efecto mayormente transitorio, vinculado a la volatilidad política de los últimos días y cierta cobertura por parte de entidades financieras, aunque habrá que ver si efectivamente se corrige".

Por último, Yarde Buller agregó: " Mi impresión es que el BCRA tiene margen de maniobra para llegar a noviembre sin grandes sobresaltos, aunque en el camino creo que va a tener que ir amortiguando el impacto con ventas de divisas, menores pagos de importaciones y eventuales ajustes regulatorios ".

Se calienta el Rofex

El mercado de futuros venía bastante tranquilo en los últimos meses, al punto que el Banco Central había logrado reducir a cero su posición vendedora. En agosto apenas la subió a u$s 300 millones, según estimaciones de mercado.

Sin embargo, en las últimas semanas se empezaron a ver algunos movimientos que muestran la búsqueda de cobertura por parte del mercado .