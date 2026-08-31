PACHUCA.- En los últimos años, la competitividad, la estabilidad económica y la certeza han impulsado a Hidalgo en materia de inversión y desarrollo, destacó Multiva.

Durante el foro “Es Tiempo de Hidalgo. Potencia en Marcha”, organizado por el banco y el gobierno estatal, Tamara Caballero, la CEO de la entidad financiera, destacó que la relocalización de cadenas productivas genera oportunidades inéditas para regiones que “cuentan con rumbo e infraestructura”, y en este sentido destacó que Hidalgo se ha consolidado como una entidad con alto potencial.

En su participación, Pau Meseguer, economista en jefe de Banco Multiva, destacó que durante el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de Hidalgo avanzó 7.4% anual y fue responsable de la mitad del crecimiento económico del PIB nacional.

En este sentido, en ese lapso la entidad ubicada al centro del país se convirtió en la de mayor crecimiento en el país.

Por sectores, la manufactura hidalguense acumuló un crecimiento de 8% anual, en ese periodo, mientras que el resto del país registró una contracción.

Un segundo factor que impulsó el crecimiento de la entidad en los primeros tres meses de este año fue un alza de 40.6% en la construcción en la comparación anual.

Meseguer destacó que por tipo de obras, destaca la inversión en transporte, urbanización y energía.

En este sentido, recordó que para la entidad están programadas inversiones superiores a MXN $200,000 millones destinadas desde el Gobierno Federal.

A esto se suman MXN $147,000 millones comprometidos por el sector privado, mismos que se reparten en un estimado de 130 proyectos, de los cuáles 63% ya están en construcción, 19% en desarrollo y 18% están en fase de planeación.

Otro factor que aporta al crecimiento de Hidalgo, consideró Meseguer es la competitividad nacional, pues la entidad logró avanzar 11 posiciones en la última década, para ubicarse en el sitio 14 a nivel nacional y pronto, estimó, podría alcanzar el top 10.

A esto se suma una planta laboral de más de medio millón de personas con altas capacidades de especialización para sectores como la manufactura.