Este martes, 30 de junio de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.490 para la compra y $ 1510.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 10.41%, es menor que la volatilidad anual del 17.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.515, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1510.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: