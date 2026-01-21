En esta noticia El detalle de la emisión

El Gobierno de Córdoba saldrá en los próximos días al mercado internacional con una nueva licitación de deuda bajo legislación extranjera por unos u$s 500 millones.

Según pudo conocer El Cronista, la idea original era salir el próximo jueves, pero la colocación se postergó, no por un tema propio, sino por timing.

El ruido geopolítico está demasiado alto y nadie quiere salir a testear mercado en medio de la tormenta. Decidieron esperar a que baje la turbulencia, que aparezca una ventana más limpia y que el contexto no le ponga un precio innecesario a la emisión.

El objetivo de la provincia es ambicioso, pero coherente con el clima financiero actual. Convalidar una tasa menor al 9% y estirar el vencimiento hasta 2035. Si lo logra, será el plazo más largo conseguido por un subsoberano argentino desde la reapertura del crédito externo.

La operación tiene doble propósito. Por un lado, financiar el plan de obra pública en ejecución, con proyectos emblemáticos como la autopista a San Francisco y la pavimentación de la ruta provincial 28, y, por otro, recomprar un remanente de algo más de u$s 100 millones del bono con vencimiento en 2027.

De concretarse la recompra, prevista para el lunes 26, la Provincia despejaría casi por completo su perfil de vencimientos en dólares hasta agosto de 2027.

El equipo económico encabezado por el ministro Guillermo Acosta está en Nueva York, en pleno road show, tanteando el pulso de los inversores, que volvieron de un feriado en EE.UU. a un mercado completamente convulsionado.

La apuesta se apoya en un dato clave: hoy el riesgo país es sensiblemente más bajo que en junio de 2025, cuando Córdoba fue la primera provincia en animarse a volver al mercado, en un contexto mucho más áspero. Aquella vez colocó u$s 725 millones a siete años, pago 9,75%. Ahora busca mejorar ambas variables: menor tasa y mayor plazo.

El nuevo bono tendría amortizaciones escalonadas en 2033, 2034 y 2035. La referencia no es caprichosa. En los últimos meses, otros distritos marcaron el camino. Ciudad de Buenos Aires colocó en noviembre u$s 600 millones bajo ley inglesa, con una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia. En diciembre, Santa Fe emitió u$s 800 millones a nueve años, con vencimiento en 2034 y un rendimiento de 8,10%. Libros sobreofertados, señal clara de apetito.

Córdoba no está sola. Varias provincias ya se subieron al avión rumbo a Wall Street. Según pudo confirmar El Cronista, Entre Ríos prepara una emisión internacional por hasta u$s 500 millones bajo ley de Nueva York, con el objetivo central de refinanciar vencimientos heredados —en particular un pago de u$s 60 millones en febrero— y dejar atrás años de ostracismo tras su última reestructuración. El cronograma apunta a fines de enero o principios de febrero, aprovechando un verano que, por ahora, luce más líquido que riesgoso.

También Chubut afina los detalles de su regreso. La provincia buscará rolear cerca de US$500 millones, en su mayoría asociados a un bono garantizado con regalías petroleras. La estructura “secured”, con pago automático vía regalías, suele resultar atractiva incluso en ciclos más adversos, y explica por qué el interés inversor aparece temprano.

Más atrás en la fila, pero ya mirando la ventana, asoman Neuquén y Mendoza, atentas a un mercado que volvió a discriminar por fundamentals y premia a los emisores con historias fiscales y financieras más ordenadas.

El detalle de la emisión

Al respecto, Pedro Morini, Team Leader de Estrategia de PPI, comentó en declaraciones a El Cronista, que, para su primera emisión de 2026, Córdoba buscaría captar alrededor de u$s 500 millones y apunta a un rendimiento que no supere el 9 por ciento.

Vale recordar que Córdoba, fue el primer crédito provincial en volver a los mercados internacionales en julio de 2025. “El timing de esa colocación fue ideal si se tiene en cuenta lo que sucedió con la volatilidad de tasas que vimos en la segunda parte del año pasado, en donde el riesgo país llegó a dispararse por encima de los 1400 puntos”, recuerda el estratega.

Por ese entonces, la provincia tenía vencimientos por u$s 385,6 millones en 2025, priorizó asegurarse el rolleo y en julio salió con la emisión de un bono a siete años (CO32) por un total de u$s 725 millones (u$s 364,3m en fondeo fresco y un resto de u$s 360,7 millones para recomprar su bono a 2027), a una tasa del 9,75%.

Morini dijo que, hoy con la compresión del riesgo país y la perspectiva fiscal de la provincia, su bono más largo ya cotiza en 8,8% YTM. “En esta oportunidad, el foco estaría puesto en mejorar el costo de financiamiento de la última emisión y, no menos importante, extender el plazo, ya que esta emisión es a 2035”, opinó el estratega.

Vale también mencionar que tras el canje del 2025 la provincia limpió vencimientos y ahora deberá enfrentar obligaciones por solo u$s 226 millones de dólares en 2026, por lo que la colocación dejaría fondos frescos para la provincia.

Por último, Morini recuerda que todo esto se enmarca “en el buen momentum que estamos viendo en las colocaciones subsoberanas y corporativas”. De hecho, dijo el experto, esperamos que este apetito continúe, lo cual es clave para el modelo que depende de que la Cuenta Financiera responda.

“En este sentido, luego de la exitosa salida de Santa Fe con su nuevo bono hard dollar a 2034, tendría sentido que provincias cómo Mendoza, Chubut o Neuquén testeen aguas internacionales a lo largo de este año, para refinanciar vencimientos y buscar fondeo adicional”, concluyó Morini.