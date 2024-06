Con la mira en el Congreso, advierten tensión y volatilidad en acciones y bonos en dólares

Esta semana será agitada para el mercado financiero. Nadie sabe qué va a pasar. Lo cierto es que habrá movimiento. Dependerá principalmente de lo que ocurra en el plano político. Las miradas de los analistas y operadores estarán puestas sobre la votación de la Ley Bases, el paquete fiscal y el cambio de fórmula jubilatoria.

También se sumará el clima internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos deberá tomar decisiones sobre la política monetaria y el dato de empleo que se conoció el viernes, mejor de lo esperado, reduce la expectativa de que el próximo miércoles decida aplicar un recorte sobre las tasas de interés.

Semana negra para los bonos: qué espera el mercado ahora

De todas maneras, el mayor peso estará en las noticias locales. Una votación favorable para el Gobierno por parte de los legisladores podría detener la caída de los activos bursátiles e, incluso, generar rebotes en las cotizaciones, después de una semana muy negativa para los papeles argentinos tanto en Buenos Aires como en Nueva York.

Incertidumbre



"Es difícil saber qué va a pasar. Esperemos que el mercado afuera se tranquilice un poco. Estos precios a los que cayeron los bonos en dólares deberían ser un piso de corto plazo y deberíamos ver un rebote. Hay mucho ruido en el mercado, pero no es el inicio de una tendencia bajista", afirma Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores.

López Alfaro sostiene que los títulos de deuda soberana en dólares aún tienen margen alcista, pero "no es una carrera corta, sino una maratón". Estima que podrían recuperarse durante los próximos dos o tres meses, aunque no necesariamente lo harán en línea recta, y "si no rebotan esta semana, será la próxima o la próxima".

Para Lucas Decoud, de IEB, los inversores parecen estar exigiéndole al Gobierno alguna señal de consenso con la oposición para destrabar la aprobación de la Ley Bases, luego de que los radicales y kirchneristas se unieron para darle media sanción a una nueva fórmula jubilatoria que hizo ruido en el mercado por el impacto fiscal.

"El Gobierno confía en que tiene los números para aprobar las leyes, pero por la composición del Senado la definición puede estar ajustada. Si bien la aprobación puede frenar la corrección e, incluso, impulsar las paridades de los bonos, es probable que las valuaciones sigan castigadas hasta que no exista una definición en el Congreso", advierte Decoud.

Javier Casabal, de Adcap, señala que si la nueva fórmula jubilatoria es vetada por Milei y la oposición apunta a bloquear esa decisión, un supuesto que considera razonable en base a los votos que juntó, los bonos pueden caer a niveles de principios de año, cuando rechazó el megadecreto de Milei y regresó a comisiones la Ley Bases original.

Una de las posibilidades es que haya un punto intermedio en el Congreso, con dilaciones en el debate parlamentario. En tal caso, podría aumentar el malestar de los inversores debido a la incertidumbre, lo que generaría mayor volatilidad en los activos financieros, advierte Tobías Sánchez, analista de Cocos Capital.

Más allá del debate en el Congreso, otro de los aspecto que esta semana estará monitoreando el mercado local, de acuerdo con Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, serán los flujos de ingresos de dólares de las exportaciones, que excluyendo al sector agro vienen cayendo con fuerza, lo que en el último mes contribuyó a las presiones cambiarias.