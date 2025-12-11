En esta noticia Claves para mantener un flujo de caja saludable

El flujo de caja es el termómetro financiero de cualquier PYME, ya que refleja la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, sostener operaciones y aprovechar oportunidades sin sobresaltos. En Argentina, donde los plazos de cobro suelen ser extensos y los costos financieros elevados, gestionar el efectivo disponible es esencial.

Según estudios del CONICET, muchas pymes enfrentan dificultades para sostener su capital de trabajo, lo que limita su capacidad de inversión y crecimiento.

Para evitar estos cuellos de botella, expertos recomiendan aplicar estrategias clave que permitan mejorar el flujo de caja de forma eficiente y sostenida.

Foto: Pexels.

Claves para mantener un flujo de caja saludable

1. Control y previsión financiera

Implementar herramientas de control y proyección de flujo de fondos es el primer paso. Registrar ingresos y egresos, anticipar vencimientos y simular escenarios de estrés financiero permite tomar decisiones preventivas, como renegociar plazos o buscar financiamiento antes de que la caja se torne negativa.

2. Digitalización de procesos

La digitalización es un aliado estratégico. Plataformas bancarias y fintech permiten automatizar cobros, programar pagos y acceder a soluciones de liquidez en tiempo real . Estas herramientas reducen la morosidad, mejoran la relación con proveedores y fortalecen la cadena de valor.

Una de las soluciones más completas del mercado es la App Galicia Office, diseñada para empresas y pymes. Con esta aplicación podés:

Gestionar todo desde el celular, con acceso rápido mediante huella o Face ID.

Operar varias empresas sin cerrar sesión, ideal para quienes administran múltiples unidades de negocio.

Invertir en dólar MEP , Fima o plazo fijo , directamente desde la app.

Solicitar préstamos adaptados a tu negocio, sin trámites presenciales.

Pagar servicios las 24 horas, cualquier día del mes.

Realizar pagos con QR, sin necesidad de efectivo ni tarjetas.

Además, si aún no sos cliente, podés descargar la app desde Google Play o App Store y abrir tu cuenta en pocos pasos. Galicia Office está pensada para comercios, pymes, empresas y el sector agro.

Foto: Pexels, edit El Cronista.

3. Uso de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME

Este tipo de comprobante permite convertir cuentas por cobrar en instrumentos negociables, lo que facilita el acceso a liquidez inmediata. En operaciones con grandes empresas, su uso es obligatorio si se superan los montos establecidos por ARCA.

4. Acceso a financiamiento

Contar con líneas de crédito flexibles y adaptadas a la realidad de cada negocio es fundamental. La clave está en elegir entidades que ofrezcan préstamos con condiciones competitivas, como tasas preferenciales, plazos adecuados y procesos ágiles. Con Galicia Office, podés solicitar préstamos directamente desde el celular, sin trámites engorrosos.