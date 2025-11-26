Habilitar un negocio en Argentina puede parecer un trámite complejo, pero existe un procedimiento oficial que permite hacerlo de forma rápida y online. Dicho proceso está regulado por la Ley 17.250 y se gestiona a través del sistema de Declaración Jurada (DDJJ) de ARCA.

Para iniciarlo, es necesario contar con Clave Fiscal y habilitar el servicio “ DDJJ Ley 17.250 - Formulario 522/A ” desde la web de ARCA. Este formulario permite gestionar o renovar habilitaciones comerciales, licencias o permisos para actividades industriales.

Fuente: Pexels.

¿Cómo habilitar tu negocio y evitar multas?

La declaración jurada está vinculada a la inexistencia de deuda previsional exigible, por lo que es fundamental tener regularizada la situación fiscal antes de avanzar. Una vez dentro del sistema, se exhiben los datos del contribuyente según el Padrón Único de Contribuyentes (PUC), y se debe indicar el alcance de la declaración y el organismo ante el cual se presentará.

Tras confirmar los datos, el sistema habilita la impresión del formulario y su generación en formato PDF para resguardo. Además, se emite una constancia de presentación que funciona como acuse de recibo, lo que permite tener respaldo oficial del trámite realizado.

La presentación del formulario se realiza mediante transmisión electrónica, lo que evita desplazamientos y agiliza el proceso. Para consultas adicionales, ARCA habilitó canales de atención como el 0810-999-2722 y el sitio web www.arca.gob.ar/consultas, donde se puede seguir el estado del trámite o resolver dudas .

¿Cómo acceder a beneficios exclusivos para tu negocio?

Cumplir con las habilitaciones no solo evita multas y sanciones, también abre la puerta a ventajas financieras y operativas. Estar al día con los requisitos legales permite acceder a líneas de crédito, descuentos y herramientas digitales que facilitan la gestión empresarial.

La forma más económica de comprar dólar MEP desde el celular para tu empresa PyME (foto: archivo).

Una de las soluciones más completas para negocios es la App Galicia Office, diseñada para empresas que buscan agilidad y seguridad. Con tecnología de primera, login biométrico y navegación intuitiva, permite operar entre varias compañías sin cerrar sesión.

Desde el celular, podés invertir en Fondos Fima, dólar MEP o plazo fijo , pedir préstamos adaptados a tu negocio, pagar servicios las 24 horas y hasta escanear cualquier QR para compras empresariales.

Descargar la app es gratuito y está disponible en Google Play y App Store. Activar el token es simple: ingresá con tu usuario, seguí el proceso de reconocimiento facial y listo. Galicia Office se convierte en un aliado estratégico para gestionar tu empresa sin perder tiempo.