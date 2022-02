Financiamiento PyME: "El cepo generó una liquidez extraordinaria y mantuvo bajas las tasas de cheques", según Lucas Confaloneri

El mercado de financiamiento PyME tuvo un 2021 volátil en cuanto a las tasas y volúmenes. Las pequeñas y medianas empresas buscaron las mejores opciones para obtener fondos y durante la segunda parte del año el mercado quedó como segunda opción.

Se espera que siga habiendo mucha liquidez y que este año, el mercado acentúe su protagonismo y que continúe siendo una herramienta para las PyMEs para obtener financiamiento.

Para tener una visión completa de la actualidad del mercado de financiamiento PyME, El Cronista conversó con Lucas Confalonieri, managing partner de Adcap Grupo Financiero, quien remarcó que si bien aún no se ha visto impactado en el mercado, la suba de tasas del Banco Central (BCRA) puede generar un mayor costo financiero para las PyMEs . Además, remarca la importancia de administrar la liquidez de las Pymes en contextos de elevada inflación.

- El FMI le pide al Gobierno tasa real positiva. ¿Qué impacto tendría en el costo de financiamiento PyME otra suba de tasas del BCRA?

El pasaje de la suba de tasas del Central al mercado de cheques no es tan directo o automático. Quizás podremos observar un traspaso más rápido en el segmento no garantizado. En el segmento avalado por SGR, en cambio, no es tan directo ya que es un mercado en donde las compañías de seguros, principal inversor institucional en los Fondos PyMEs, tienen la obligación de invertir un porcentaje de su cartera en dichos activos.

- ¿Una suba de tasa representa una amenaza o un beneficio al mercado de cheques?

Haciendo historia, han pasado de las dos cosas. La suba de tasas puede jugar para los dos lados. En otros momentos, una suba de tasas dejó mejor parado al sistema bancario ya que los cheques capturaron una suba de tasas más rápido que los bancos, aunque también hemos visto lo contrario, donde la suba de tasas del BCRA llevó a que los bancos se muevan primero y el mercado quedó por momentos, con tasas más bajas. El BCRA subió su tasa de referencia y eso produjo también una suba de la tasa Badlar, aunque eso no se vio reflejado aún en la tasa de las negociaciones.

- ¿Qué expectativa tienen para el mercado de financiamiento PyME para este año?

Todo va de la mano de la recuperación de la actividad. Cuando el nivel de actividad empieza a crecer en términos de PBI, eso hace que las compañías empiecen a realizar inversiones y aumente la necesidad de fondos para capital de trabajo, lo cual genera una demanda continua de liquidez. El mercado ha continuado creciendo y consolidándose, demostrando en este 2021, una vez más, constituirse como un gran complemento de las líneas tradicionales de los bancos.

- ¿El cepo cambiario favorece al mercado de cheques al dejar muchos pesos atrapados en el sistema?

Este cepo cambiario genera una liquidez extraordinaria en el mercado y ese exceso permitió que las tasas se puedan mantener bajas, incluso debajo de la inflación. En los últimos dos años, la industria de fondos comunes de inversión ha capturado mucha de la liquidez del sistema, aunque los Fondos PyME no han crecido en los mismos porcentajes que otros asset class.

- ¿Si eliminara el cepo la tasa de cheques comenzaría a subir?

Si se liberara el cepo y los corporativos puede girar libremente a sus casas matrices, probablemente la oferta de liquidez va a bajar y la tasa va a terminar subiendo. Por otro lado, teniendo en cuenta el nivel de inflación proyectado, las tasas de alguna manera tienen que volver a ser reales para los inversores.

- ¿Qué recomiendan a las PyME para el cash management?

Administrar la liquidez de las PyMEs en contextos de inflación es importante. Nuestras recomendaciones son dos. Por un lado, nuestro Fondo de money market para invertir el capital en un plazo menor a 30 días. En cambio, cuando el horizonte de inversión va de 30 a 60 días promedio, ofrecemos nuestro fondo T+1, donde se obtienen rendimientos por encima del money market y sigue siendo un fondo transaccional con una duration corta.

- ¿Ven a los Fondos PyMEs como un instrumento complementario a los money market para darle más rendimiento a la liquidez?

Los fondos PyME son T+2, y es un producto que en un 75% está compuesto por activos PyME como son cheques de pago diferido, pagarés, factura de crédito electrónica, Obligaciones Negociables (ON) y Fideicomisos Financieros (FF) PyMEs. Su devengamiento es a descuento o atado a la tasa Badlar (para el caso de ON y FF), con lo cual son fondos con muy poca volatilidad. Hay muchos inversores, empresas y personas jurídicas con liquidez en pesos que quieren más de un 31% de lo que rinde el money market y se puede ofrecer que inviertan en este tipo de fondos que tienen buen rendimiento y performance, aunque aún representan un porcentaje muy bajo sobre el total de activos bajo gestión de los FCI PyMEs.

- La pandemia dejó a los instrumentos electrónicos como la herramienta principal en el financiamiento PyME.

Tal cual. Fue una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Hoy el 80% o más del volumen negociado en el mercado es instrumentos electrónicos, fundamentalmente Echeq. Es una excelente herramienta gracias a la facilidad y la agilidad de los mismos además de que le ahorra a la PyME muchos costos logísticos, de tiempo, de errores, etcétera. La agilidad y el dinamismo hizo que muchas compañías se animen a ir al mercado porque se le resolvió muy fácilmente la conexión. A ello se le suma que abrir cuentas con algunas Alycs se hace muy fácil, rápido y en forma digital.

- ¿Por qué se dice que el año pasado, en el mercado de financiamiento PyME estuvo partido a la mitad?

El volumen en 2021 quedó muy marcado en dos: un primer plazo de enero a junio y un segundo, de junio a diciembre. Hubo un crecimiento del volumen sostenido en el primer semestre y una caída y posterior estancamiento en el segundo. Recién a última semana del año volvimos a superar los $ 1300 millones de volumen diario operado en el mercado.

- ¿Qué pasó?

Se vio una importante agresividad de los bancos que ofrecían líneas de inversión productiva a las PyMEs. Los bancos debían cumplir con sus cupos y esto hizo que el banco ofrezca crédito de entre 7 a 8 puntos porcentuales menos que el mercado. El impacto en el mercado se sintió en el volumen, llevándolos a niveles muy bajos. De hecho, se dieron días en los que el volumen diario llegó a operar activos de financiamiento PyME en $ 500 millones, lo cual es la mitad del promedio de $ 1000 millones diarios en el mercado.

- ¿A cuánto prestaron los bancos desde mitad de año?

La tasa promedio se ubicó en niveles de entre 25% y 27%. En el mercado en cambio teníamos tasas de 35% a 40%.

- ¿Por qué tan baja?

Los bancos tienen la obligación de colocar un porcentaje de su cartera en activos de financiamiento PyMEs. Los bancos buscan poder cubrir eso a través de descuentos de cheques en forma directa. La compañía en vez de ir el mercado descuenta los cheques en el banco. En el sistema financiero hay distintas líneas de crédito, entre bancos públicos y privados. Además, muchos bancos le dan líneas a la PyME muy baratas, avaladas por SGR. El sistema se puso competitivo, con mucho flujo y provocó una baja de tasa. No todos los bancos ofrecían al 25% y depende del tipo de banco y de la forma de captación de ahorro que tiene esos bancos. Los públicos tienen mayor flexibilidad y mejores tasas.

- ¿Es sostenible esto?

La realidad es que ya hemos visto esta situación en momentos anteriores, como en los años de 2012 a 2014. Estos desarbitrajes ya ocurrieron, aunque en algún momento el mismo se arbitra ya que los bancos no pueden prestar en forma permanente a tasas reales negativas respecto de lo que paga un plazo fijo y a lo que están prestando a estas líneas. Las tasas en diciembre comenzaron a bajar un poco en el mercado, los bancos comenzaron a cubrir sus cupos y entre esos dos efectos, el volumen volvió a crecer un poco.

- ¿O sea que al mercado llegó el remanente de fondeo que necesitaba la PyME?

Tal cual. La PyME intentaba aprovechar la línea de financiamiento en los bancos. Cuando el banco ya no tenía más cupo o la línea de la PyME ya había quedado agotada, esta iba al mercado para completar su financiamiento. La tasa en este caso iba a quedar un poco más alta, pero cumplimentaba su necesidad de fondeo y de caja. No hubo cheques desiertos. Lo que vimos fue mucho menos volumen de cheques ofrecidos.