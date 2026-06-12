Banco Provincia mantiene vigente hasta el 31 de julio una línea de financiamiento específica para asistir a empresas en el pago del medio sueldo anual complementario (SAC). El financiamiento se puede utilizar para el pago de sueldos, aguinaldos, vacaciones y bonos extraordinarios, y ahora se puede gestionar de forma digital a través de homebanking, lo que simplifica la operatoria.

Este año, la propuesta presenta una tasa fija, altamente competitiva, del 30% anual tanto para MiPyMEs como para el resto de las empresas, con un plazo de hasta seis meses. Se trata de un préstamo amortizable a interés vencido, con pagos mensuales.

El monto máximo se calcula en función del total de salarios acreditados en la entidad. Son préstamos pensados para facilitar la liquidez de las empresas en un momento del año en el que se incrementan los compromisos salariales.

La línea está dirigida a pymes clientes de Banco Provincia y permite acceder a montos acordes a la nómina salarial, con un esquema de devolución que busca adaptarse al flujo de ingresos de cada empresa. De esta manera, se apunta a aliviar tensiones financieras y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del pago a los trabajadores.

Esta herramienta se inscribe en una estrategia integral de acompañamiento al sector productivo, con foco en el fortalecimiento del entramado pyme, considerado clave para la generación de empleo. Vigente desde el año 2010, la línea se ha adaptado a los distintos escenarios de la economía argentina y se reactiva periódicamente en los momentos vinculados a pagos salariales, como junio/julio y diciembre/enero de cada año.

Con este tipo de iniciativas, la entidad reafirma su rol como banca pública de desarrollo, con políticas orientadas a sostener la producción y el empleo en un contexto económico desafiante.