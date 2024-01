Compañías argentinas salen a rescatar su deuda: cómo afecta a los inversores

La mayor inflación y la devaluación movilizan a las grandes compañías locales a realizar una administración de su deuda.

Se viene produciendo un gradual rescate de deuda indexada a inflación y tipo de cambio.

Remarcan que es una mala noticia para los inversores que buscaban tener cobertura inflacionaria y/o cambiaria.

Rescate de deuda dólar linked y UVA

La volatilidad financiera y económica argentina hace que las grandes compañías lleven a cabo un trabajo de administración de sus pasivos.

En ese sentido, se está produciendo un proceso en el que las grandes empresas locales rescatan deuda que está por vencer en los próximos meses.

Entre algunos ejemplos se destaca Aeropuertos Argentina 2000 (Corporación América) que rescató deuda dólar linked a $360 que vencía, ahorrándose una suba de 130% del tipo de cambio desde entonces y que le generaba un mayor costo financiero por su deuda.

La ON dólar linked de AA2000 era por un total de u$s 20 millones y si bien no pagaba intereses, los inversores buscaban posicionarse en dicho instrumento para obtener protección devaluatoria.

Al rescatarla, AA2000 se ahorró de pagar más pesos por esa deuda ya que en vez de pagar con un dólar a $808, lo terminó haciendo a $360.

YPF, Vista e IRSA rescatan deuda

Los pasos de AA2000 también fue llevado a cabo por Vista e IRSA y más recientemente por YPF.

La petrolera de Miguel Galuccio, Vista, rescató deuda en pesos ajustada por inflación (UVA), evitando tener que pagar un mayor costo financiero a causa del fogonazo inflacionario que se da luego de la devaluación, el ajuste de precios relativos y el sinceramiento de precios.

La operación de IRSA es similar al la de Vista, con la diferencia de que las ON Clase XII atadas la inflación que cancelará el 5 de enero la desarrolladora inmobiliaria de la familia Elsztain vencían el 31 de marzo próximo.

Más recientemente, YPF anunció una oferta pública de compra en efectivo por su Obligación Negociable hard dólar que vence el 4 de abril de 2024 (YPCUO).

"La oferta permitirá a YPF adelantar el vencimiento de su ON, haciendo uso de su caja para ahorrar intereses y, eventualmente, reducir pagos si hay participación tardía. Más allá de la operación de compra, YPF buscaría volver a los mercados internacionales con un bono atado a las exportaciones. La compañía licitaría un bono con vencimiento en 2031 y cupón del 8,75% anual", comentaron desde Facimex Valores.

Tomas Herrlein, analista de Banca de Inversión, detalló que durante los últimos meses de 2023 se pudieron observar algunas empresas que ejercieron la opción de rescate sobre sus Obligaciones Negociables ("ONs") tanto UVA como Dólar Linked, con vencimientos entre los años 2024 y 2025.

"Esta opción ejercida se debe a los excedentes de disponibilidades en Pesos de las Empresas Emisoras y a la posibilidad de usar dichos fondos para cancelar compromisos de deuda futura. El tenedor de dichas ONs cobra anticipadamente los pesos de su inversión inicial, necesitando reinvertir los Pesos equivalentes en nuevos instrumentos disponibles", explicó.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detallaron que, durante 2023, cuando la brecha cambiaria se expandía a niveles insostenibles, aumentaba la expectativa de devaluación.

En ese contexto, las empresas aprovechaban para rescatar ONs y/o extender plazo para mitigar este riesgo.

"Lo que informó AA2000 a fin de diciembre no fue un rescate, sino recompras de ONs propias en el mercado seguramente bastante por debajo de la par para bajar deuda aprovechando que los rescates de FCI Dólar Linked generaron presión de venta en estos instrumentos. Por su parte, IRSA anunció un rescate de las ONs Clase XII, pero se trata de una ON UVA que vencía en pocos meses (marzo)", dijeron.

Sobre este punto agregaron que la decisión de IRSA obedece a la aceleración de la inflación durante diciembre y enero que torna a este financiamiento muy caro respecto a lo que son las tasas de pesos actualmente.

"Seguramente IRSA puede conseguir financiamiento en pesos a tasas mucho más baratas que lo que va a devengar el UVA los próximos días y le resulta financieramente conveniente salir a rescatarlas", dijeron desde PPI.

En ese contexto, también afirmaron que no encuentran una ola de rescates en este momento porque con el crawling peg de 2% no es conveniente.

Además, sostuvieron que cada vez hay menos ONs con opción de rescate, aunque consideran que podría haber otras compañías que tomen decisiones de rescate similar.

"No descartamos que otras empresas que tengan ONs emitidas en UVA salgan a copiar la estrategia de IRSA, pero no es un universo tan grande como el de las ONs Dólar Linked. Telecom, YPF, CT Barragan, Arcor, ITAU, Plaza Logística, Mastellone y PAE son las que tienen este tipo de ONs emitidas", sostuvieron.

Finalmente, Mauro Natalucci, analista en Rava Bursátil, remarcó que cuando un bono es rescatado por el emisor (siempre que en el prospecto de emisión figure como deuda rescatable) es por el simple hecho de que tiene expectativas de una caída sostenida en las tasas de interés en el futuro.

En ese sentido, Natalucci agregó que lo que hace el emisor es rescatar su deuda y emitir nuevos bonos con cupón de interés más bajo y, de esa manera, alivia la carga de su deuda.

Natalucci remarcó que el actual contexto macroeconómico argentino llevó, en el cierre del 2023, a que varias compañías anuncien el rescate de sus obligaciones negociables UVA y con vencimientos en 2024.

"Esto ocurre por el simple hecho de que el mercado tiene expectativas, para la mayor parte del año, de una evolución exponencial de dicha tasa a la cual está ajustada la deuda emitida por las empresas. Entonces, las compañías utilizan el mecanismo de rescate anticipado para evitar posibles pérdidas ya que la inflación hará que el capital adeudado sea mucho mayor al vencimiento de las ONs, ya que los instrumentos ajustan su valor residual por el valor de UVA en ese momento", dijo Natalucci.

Mala noticia para inversores

Esta estrategia de las grandes compañías termina siendo una mala noticia para los inversores ya que previamente se habían posicionado en estos bonos para tener cobertura cambiaria e inflacionaria, pero se pierden de tenerla a causa del rescate.

"No es algo bueno para el inversor y, por ende, para la relación de largo plazo con la empresa, porque esos bonos tienen una cotización sobre la par, pero al rescate se hace a 100% más los intereses, generando fuertes pérdidas ", estima Maximiliano Donzelli, head de research de IOL Invertironline.

En ese mismo sentido, Natalucci también remarcó que representa un perjuicio para los tenedores de los bonos.

"Esta situación perjudica a los inversores cuyos ahorros estaban colocados en esos bonos, ya que era una manera de generar cobertura ante la tasa inflacionaria que el mercado espera para Argentina durante el 2024", sostuvo Natalucci.