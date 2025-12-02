En esta noticia Galicia lanza la App Galicia Office renovada para empresas

Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía argentina, pero su gestión diaria no está exenta de desafíos. En un contexto de alta competencia y cambios constantes, la falta de organización puede convertirse en un obstáculo para crecer. Por eso, conocer los errores más frecuentes y las herramientas para corregirlos es clave para sostener la rentabilidad.

Uno de los problemas más comunes es la ausencia de planificación financiera. Muchas pymes operan sin presupuestos claros ni proyecciones, lo que dificulta anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas. La falta de control sobre ingresos y egresos puede derivar en problemas de liquidez y pérdida de oportunidades.

Otro error habitual es mezclar las finanzas personales con las del negocio . Esta práctica complica la conciliación contable y puede generar inconvenientes fiscales.

Para evitar esto, hoy, la tecnología ofrece soluciones para ordenar las cuentas y simplificar la operatoria, reduciendo riesgos y optimizando tiempos.

Fuente: Pexels.

Otro error frecuente en la administración es no aprovechar la tecnología. Persistir en procesos manuales genera pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de errores. Las soluciones digitales permiten automatizar tareas, mejorar la seguridad y ofrecer información en tiempo real para tomar decisiones más acertadas.

Galicia lanza la App Galicia Office renovada para empresas

La digitalización se consolidó como un factor clave para la competitividad de los negocios en Argentina. Por ese motivo, Galicia anunció el lanzamiento de la App Galicia Office renovada, una herramienta que reúne en un solo canal las principales operaciones financieras de los negocios, ofreciendo una experiencia digital más simple y segura.

La renovación de la app llega para responder a un abanico amplio de empresas, desde emprendedores hasta corporaciones de gran escala, que demandan menos burocracia, más inmediatez y una experiencia personalizada.

Entre sus funcionalidades se destacan el login biométrico, pagos a proveedores, acceso a líneas de crédito, inversiones y la posibilidad de operar con más de un CUIT desde el mismo dispositivo.

Foto: Pexels.

Además de centralizar la operatoria, la aplicación de Galicia para pymes incorpora vistas personalizables que permiten priorizar información clave, conciliación automática y herramientas para agilizar pagos y cobros.

También suma opciones como pago con QR para comercios y acceso a todas las líneas de crédito disponibles, tanto para pymes como para grandes empresas.

Para evitar errores en la gestión de las finanzas y libera tiempo para enfocarse en lo que realmente importa, una herramienta como la App Galicia Office se convierte en un aliado indispensable para simplificar la administración y potenciar la competitividad.