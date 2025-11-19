En esta noticia Cuáles son las mejores inversiones para pymes

Para protegerse contra la inflación, las pequeñas y medianas empresas (pymes) buscan estrategias para proteger su capital sin asumir riesgos excesivos. Diversos especialistas coinciden en que la clave está en elegir instrumentos que combinen seguridad, liquidez y rentabilidad moderada , evitando apuestas especulativas que puedan comprometer la estabilidad del negocio.

1. Plazos fijos

Los plazos fijos siguen siendo una opción clásica para quienes priorizan certeza. Permiten conocer de antemano la tasa y el rendimiento, lo que facilita la planificación financiera.

Aunque la rentabilidad puede ser limitada frente a la inflación, su bajo riesgo y la posibilidad de renovarlos periódicamente los convierte en una herramienta confiable para resguardar fondos operativos.

2. Dólar MEP

En segundo lugar, el dólar MEP se posiciona como una alternativa para dolarizar ahorros de manera legal y transparente. Este mecanismo, regulado por la CNV, permite acceder a divisas sin recurrir al mercado informal, reduciendo riesgos y ofreciendo protección frente a la devaluación. Para PyMEs que importan insumos o necesitan estabilidad cambiaria, es una opción estratégica.

3. Billeteras virtuales

Las billeteras digitales no solo permiten operar con rapidez, sino que también ofrecen ventajas adicionales como descuentos y pagos inmediatos, como la App Galicia Office.

Para PyMEs, representan una solución práctica para manejar cobros y pagos sin depender del efectivo, reduciendo costos operativos y mejorando la experiencia del cliente.

Más allá de estas tres opciones, los economistas recomiendan diversificar y evitar concentrar todo el capital en un solo instrumento. La combinación de seguridad y flexibilidad es la clave.