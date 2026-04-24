La cadena de autoservicio Grupo Comercial Chedraui incorporó el modelo de “compra ahora y paga después” (BNPL, por sus siglas en inglés) en su tienda en línea a nivel nacional, en alianza con la fintech Kueski, en un contexto donde cerca del 40% de los principales comercios electrónicos en México ya ofrecen este tipo de soluciones, de acuerdo con la propia firma. La integración permite a los clientes dividir el pago de sus compras en quincenas sin necesidad de contar con tarjeta de crédito o débito, ampliando las alternativas de financiamiento en categorías de consumo cotidiano. Este esquema se ha convertido en una de las modalidades con mayor presencia en las compras en línea, ya que permite diferir el pago de productos o servicios en varias cuotas, generalmente sin intereses, lo que lo vuelve atractivo para los consumidores. Este tipo de financiamiento suele utilizarse en compras de menor monto, como ropa, cosméticos, electrónicos o gastos recurrentes en plataformas de comercio electrónico. El auge de las compras digitales especialmente desde la pandemia ha impulsado el uso de servicios de aplazamiento de pagos, de acuerdo con expertos de Funcas. Sin embargo, en caso de incumplimiento en los pagos, pueden generarse comisiones por retraso e intereses por encima del promedio del mercado en créditos al consumo, por lo que es recomendable considerar estos compromisos dentro del presupuesto personal. En términos generales, el funcionamiento del BNPL implica un primer pago al momento de la compra y la liquidación del resto en plazos iguales durante semanas o meses. Por ejemplo, una compra puede dividirse en cuatro pagos: uno inicial y tres posteriores, ya sea de forma mensual o quincenal. Por ello, es importante prever estos pagos dentro del presupuesto, para evitar que el financiamiento se convierta en una carga financiera si no se cubren las cuotas a tiempo. “En Chedraui tenemos un fuerte compromiso por brindar el precio más bajo, mantener el mejor surtido de productos por tienda y en línea, así como ofrecer una experiencia de compra eficiente para las familias mexicanas. Además, buscamos constantemente ampliar las opciones de pago disponibles para nuestros clientes, especialmente en categorías de consumo esencial. Integrar Kueski Pay nos permite sumar una alternativa que responde a nuevas dinámicas financieras y fortalece nuestra propuesta omnicanal”, dijo Arturo Vasconcelos, director general adjunto en Chedraui. Por su parte, Kueski señaló que esta alianza forma parte de su estrategia para llevar el financiamiento en quincenas a espacios de consumo recurrente. “Ampliar el acceso a pagos en quincenas en el comercio electrónico permite ofrecer una experiencia de compra más conveniente y mayor control sobre cómo se distribuye el gasto a lo largo del tiempo. Esta alianza nos permite seguir integrando este tipo de soluciones en los espacios donde las personas ya compran, de forma cada vez más simple y cercana”, afirmó Lisset May Cervantes, vicepresidenta senior de ventas en Kueski. Kueski Pay ya está presente en diversas plataformas nacionales e internacionales, como Amazon, El Palacio de Hierro, Temu, VivaAerobus y Steve Madden, y ha respaldado cerca de 40 millones de préstamos en México, además de registrar alrededor de un millón de descargas mensuales en dispositivos Android. Con esta alianza, Chedraui amplía su oferta de pago digital en su canal en línea, mientras que Kueski fortalece su presencia en el sector retail, en un entorno donde el modelo BNPL continúa ganando terreno dentro de la experiencia de compra en el país.