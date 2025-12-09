Cada vez más pymes argentinas entienden que tener un buen producto no alcanza, ya que, sin un plan de marketing, es difícil crecer y competir. La digitalización y la presencia online dejaron de ser opcionales para convertirse en una necesidad estratégica.

El marketing para pymes consiste en usar herramientas simples y efectivas para dar a conocer tu negocio, atraer clientes y aumentar las ventas. No se trata de grandes presupuestos, sino de planificación y constancia.

Fuente: Pexels.

¿Cómo crear o monitorear el plan de marketing de tu PYME?

Definir objetivos claros y medibles es el primer paso, explicó el informe publicado por Shopify. Esto te permitirá elegir las tácticas adecuadas y controlar resultados. Luego, conocé a tu público objetivo.

Analizá su edad, ubicación, intereses y hábitos de consumo. Podés hacerlo con encuestas simples o revisando la interacción en redes sociales. Cuanto más sepas de tu cliente, más efectiva será tu comunicación.

Otro punto clave es describir tus productos y servicios con honestidad y valor agregado. Explicá qué problema resuelven y por qué son diferentes. Esto será la base para tus publicaciones en redes, tu sitio web y tus campañas.

Para destacarte, definí tu propuesta única de venta: puede ser precio, calidad, rapidez o atención personalizada. Esa diferencia debe estar presente en todo tu contenido y en la imagen de tu marca.

Foto: Pexels.

Cómo ejecutar tu estrategia y mantener el control

Una vez que tengas tu plan, elegí canales accesibles: redes sociales, email marketing y contenido optimizado para buscadores (SEO). Publicar consejos útiles, responder consultas y mantener una imagen coherente son acciones que no requieren grandes inversiones. El marketing no es algo que se configura y se olvida: requiere seguimiento constante, medir qué funciona y ajustar lo que no.

Pero para que todo esto sea sostenible, tu pyme necesita orden financiero. Si no controlás gastos ni pagos, cualquier estrategia se complica. Herramientas como Galicia Office, la app que permite pagar proveedores, emitir facturas y manejar inversiones desde el celular, ayudan a mantener todo bajo control.

Con funciones como login biométrico, conciliación bancaria y pago con QR, es una solución pensada para negocios que buscan agilidad y seguridad mientras crecen.