Cada vez más negocios argentinos dejan atrás las planillas y eligen aplicaciones para gestionar sus finanzas de manera simple y segura. La digitalización dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad: usar solo Excel ya no alcanza.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan el desafío de mantenerse competitivas, reducir costos y mejorar su eficiencia operativa.

Uno de los principales problemas es la gestión financiera: controlar gastos, emitir facturas, pagar proveedores y conciliar cuentas bancarias. En este contexto, las apps móviles se consolidan como aliadas clave para simplificar procesos, evitar errores y tomar decisiones más inteligentes.

Fuente: Archivo.

La alternativa que gana terreno

Entre las soluciones más completas, Galicia Office se posiciona como una herramienta integral para negocios que buscan agilidad y control. Lanzada el pasado 10 de noviembre, la versión renovada reúne en un solo canal las principales operaciones financieras de las empresas, con una experiencia digital más simple, segura y personalizada.

La app fue desarrollada con interacción directa con clientes, lo que permitió ajustar cada funcionalidad a las necesidades reales. Entre sus beneficios se destacan el login biométrico, el rediseño visual completo, el switch entre empresas para quienes operan con más de un CUIT, pagos a proveedores, gestión de cobranzas, acceso a líneas de crédito e inversiones (incluyendo dólar MEP), pago con QR para comercios y conciliación bancaria simplificada.

Además, permite personalizar vistas y priorizar contenidos, ofreciendo una ventaja competitiva para las pymes que buscan eficiencia.

Foto: Pexels, edit El Cronista

Por qué elegir Galicia Office para tu pyme

Con estas funciones, Galicia Office permite centralizar operaciones, reducir errores y ganar tiempo. La propuesta apunta a potenciar el negocio con tecnología que se adapta al contexto de cada empresa, poniendo a las personas en el centro de la innovación.

De esta forma, se apuesta por una experiencia digital que acompaña tanto el día a día operativo como las decisiones estratégicas, ofreciendo soluciones concretas para crecer sin perder control.