El Banco Central reportó los datos de su balance contable 2025 y uno de los puntos que detalló es que puso a disposición del Tesoro Nacional el remanente de $ 24,4 billones de sus ganancias. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, de ese total, unos $ 6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y el resto (unos $ 18,4 billones) se utilizará para cancelar letras intransferibles al Central. Se cancelarán un total estimado de u$s 21.700 millones en valor nominal original. “Esta operación tendrá como resultado una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del PIB”, informó el ministro en la red social X. Y aseguró que “se trata de otro paso en la recomposición del balance del BCRA iniciada en diciembre de 2023 y contribuye a revertir el profundo deterioro generado durante las gestiones kirchneristas”. “El BCRA emite pesos para transferirle pesos al Tesoro y éste utilizará una parte para cancelarle letras intransferibles al Central, que son los instrumentos con los que compensa al regulador monetario cuando necesita pesos que no tiene. Lo ideal sería que el 100% de esa ganancia quede en manos del BCRA, pero no lo van a hacer. Eligen pasar parte al Tesoro”, analizó el economista Christian Buteler en diálogo con El Cronista. Caputo recordó que las Letras Intransferibles se colocaron al BCRA como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales. La entidad recibió títulos que no pagan intereses reales (es decir que no se hacían efectivos) y que no podía vender en otro mercado, dado que no tenía cotización en ninguna plaza. Es un activo pagable solamente por el Estado y, de algún modo, le quitó poder de fuego al regulador monetario. “Esto implicó un fuerte deterioro acumulado en el activo del BCRA, al reemplazar un activo líquido y valioso por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de u$s 11.000 millones”, detalló. Se trata de una deuda intraestado y, para el Gobierno, la cancelación se trata de una decisión clave que fortalece reservas en un momento en que el BCRA necesita demostrar que tiene poder de fuego y un balance cada vez más saneado. Esta operación, en lo práctico, mejora la calidad del activo del BCRA y el Patrimonio Neto, pero la contracara es que esa mejora es pérdida del Tesoro. Asimismo, a la larga, el efecto es neutro, sobre todo teniendo en cuenta que hoy BCRA y Tesoro están en sintonía y el primero compra divisas y emite los pesos en lugar del segundo.