Mercado Libre anunció una expansión importante de su red logística en la Patagonia, una región históricamente relegada por los tiempos de entrega. A partir de ahora, los usuarios de esa zona del país van a poder recibir sus compras en un plazo máximo de 48 horas, gracias a un nuevo sistema de entregas aéreas. La compañía incorporó vuelos de carga regulares para conectar los centros de distribución con localidades de difícil acceso terrestre. En este sentido, el cambio beneficia directamente a compradores de provincias como: El sistema opera a través de aviones de carga que transportan paquetes desde los principales depósitos hasta aeropuertos regionales. Desde ahí, la última milla se resuelve con distribución terrestre local. Los productos que aplican al beneficio son aquellos vendidos por el Catálogo de Mercado Libre y operados por Mercado Envíos. El beneficio aplica a estos usuarios de forma prioritaria: La cobertura inicial incluye las ciudades más pobladas de la región. Sin embargo, la empresa confirmó que la red se va a ampliar de forma progresiva durante el segundo semestre de 2026. Las localidades con cobertura confirmada son: Si bien la Patagonia representa menos del 5% de la población argentina, el comercio electrónico en la zona creció más de un 40% en los últimos tres años. En este contexto, la inversión logística de Mercado Libre responde a una demanda real y sostenida. Para verificar si tu domicilio tiene cobertura aérea, podés ingresar al sitio oficial de Mercado Libre y consultar los tiempos de entrega antes de confirmar la compra.